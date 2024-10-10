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Спасение наклонившегося дерева: практические советы садоводам

2:25
Садоводство » Деревья и кустарники

Садовые деревья — настоящие живые существа, которые иногда в процессе роста и развития могут приобретать нежелательные наклоны. Это может произойти по различным причинам — от сильного ветра и неправильной посадки до избыточного полива и тяжелых плодов. Но в любом случае, такое положение грозит нарушением нормальной циркуляции соков внутри ствола и заболеваниями самого дерева. Однако выпрямить наклонившееся садовое дерево можно при помощи несложных агротехнических приемов.

Почему деревья наклоняются?

Главные причины наклона деревьев:

  1. Ветер — сильные порывы ветра, особенно если они постоянно дуют в одном направлении, могут со временем наклонить ствол дерева.
  2. Избыточный полив — переувлажнение приводит к размягчению грунта и осыпанию корневой системы в одну сторону.
  3. Тяжёлые плоды — обильные урожаи яблок, груш или цитрусовых могут отягощать одну сторону и наклонять дерево.
  4. Неправильная посадка — если дерево было посажено с некоторым наклоном или в непрочную почву, оно со временем может принять неустойчивое положение.

Этапы выпрямления наклонившегося дерева

Чтобы вернуть дереву вертикальное положение, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Подкопать корни со стороны наклона и осторожно подтянуть ствол к вертикали. Можно использовать блоки, рычаги или другие приспособления для поднятия.
  2. Зафиксировать ствол в нужном положении при помощи надежных опор или крепежных элементов (веревки, проволока, трубы). Крепления должны быть регулируемыми, чтобы по мере роста дерева их можно было подтягивать.
  3. Проверить состояние почвы и при необходимости добавить питательные компоненты, чтобы корневая система могла крепко укрепиться.
  4. Регулярно увлажнять грунт, особенно в первый год после выпрямления. Это поможет корням быстрее прижиться в новом положении.
  5. Проводить равномерную обрезку кроны, чтобы не допустить перекоса за счет неравномерного роста.

Важно проводить выпрямление аккуратно и постепенно, чтобы не повредить ствол или корни дерева. Процесс может потребовать нескольких сезонов, но в итоге дерево вернется в вертикальное положение и продолжит здоровое развитие.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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