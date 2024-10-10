Комнатный лимон не даёт плодов? Решение проблемы кроется в одном действии

Многие цветоводы мечтают вырастить у себя дома комнатный лимонный деревце, чтобы наслаждаться свежими цитрусовыми плодами круглый год. Однако зачастую даже при тщательном уходе лимон отказывается плодоносить. Причина кроется не в недостатке внимания, а в самом типе растения. Для обильного и регулярного плодоношения комнатным лимонам необходимо проведение прививки.
Основная проблема комнатных лимонов — их сортовая принадлежность. Большинство продаваемых в магазинах лимонных саженцев относятся к бессемянным сортам, таким как Мейер или Кеффер. Эти культуры были выведены специально для комнатного выращивания, так как отличаются компактным размером и отсутствием семян.
Однако бессемянные сорта лимона не способны самостоятельно плодоносить. Для этого им необходимо опыление, которое в домашних условиях неестественным путем практически невозможно обеспечить. В результате такие лимоны могут обильно цвести, но не давать плодов.
Решение проблемы — прививка комнатного лимона на подвой сортов, способных к самоопылению и плодоношению. Так, лучше всего подойдут семенные сорта, такие как Павловский, Аурантиум или Юбилейный.
Процесс прививки не требует особых навыков и усилий. Его можно провести самостоятельно в домашних условиях по следующей схеме:
Через 2-3 недели после успешного приживления прививки можно удалить обвязку. Теперь комнатный лимон сможет самостоятельно опыляться и плодоносить, радуя вас богатым урожаем сочных и ароматных плодов.
Таким образом, залог обильного плодоношения комнатных лимонов — это не столько тщательный уход, сколько их прививка на подходящие подвои. Этот простой агротехнический прием значительно повышает шансы на получение регулярных урожаев цитрусовых в домашних условиях.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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