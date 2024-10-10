Комнатный лимон не даёт плодов? Решение проблемы кроется в одном действии

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многие цветоводы мечтают вырастить у себя дома комнатный лимонный деревце, чтобы наслаждаться свежими цитрусовыми плодами круглый год. Однако зачастую даже при тщательном уходе лимон отказывается плодоносить. Причина кроется не в недостатке внимания, а в самом типе растения. Для обильного и регулярного плодоношения комнатным лимонам необходимо проведение прививки.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Почему комнатный лимон не плодоносит?

Основная проблема комнатных лимонов — их сортовая принадлежность. Большинство продаваемых в магазинах лимонных саженцев относятся к бессемянным сортам, таким как Мейер или Кеффер. Эти культуры были выведены специально для комнатного выращивания, так как отличаются компактным размером и отсутствием семян.

Однако бессемянные сорта лимона не способны самостоятельно плодоносить. Для этого им необходимо опыление, которое в домашних условиях неестественным путем практически невозможно обеспечить. В результате такие лимоны могут обильно цвести, но не давать плодов.

Прививка — ключ к плодоношению

Решение проблемы — прививка комнатного лимона на подвой сортов, способных к самоопылению и плодоношению. Так, лучше всего подойдут семенные сорта, такие как Павловский, Аурантиум или Юбилейный.

Процесс прививки не требует особых навыков и усилий. Его можно провести самостоятельно в домашних условиях по следующей схеме:

Выбрать и приобрести подходящий сортовой подвой.

Подготовить растение для прививки: обрезать верхушку и срезать часть коры.

Аккуратно прикрепить к подвою черенок прививаемого лимона.

Обвязать места соединения влагостойкой лентой или изоляционным материалом.

Поместить растение в прохладное место и поддерживать высокую влажность воздуха.

Через 2-3 недели после успешного приживления прививки можно удалить обвязку. Теперь комнатный лимон сможет самостоятельно опыляться и плодоносить, радуя вас богатым урожаем сочных и ароматных плодов.

Таким образом, залог обильного плодоношения комнатных лимонов — это не столько тщательный уход, сколько их прививка на подходящие подвои. Этот простой агротехнический прием значительно повышает шансы на получение регулярных урожаев цитрусовых в домашних условиях.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

