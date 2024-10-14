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Какую почву любит зимний чеснок

2:06
Садоводство

Зимний чеснок славится своей простотой в уходе и высокой урожайностью, что делает его привлекательным для многих садоводов. Однако, чтобы получить действительно качественный урожай, важно создать для него оптимальные условия. Прежде всего, это правильно подобранная почва.

Какую почву любит зимний чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Правильная почва для зимнего чеснока

Чеснок требует рыхлую и плодородную землю с хорошей циркуляцией воздуха и влаги. Лучшими типами почвы для него считаются суглинистые и супесчаные варианты. Такие почвы обеспечивают оптимальное распределение влаги и кислорода, что способствует здоровому развитию корней.

Важность уровня кислотности

Уровень кислотности почвы играет важную роль в росте чеснока. Наиболее подходящим считается слабокислая или нейтральная среда с pH от 6 до 7. Если почва слишком кислая, рекомендуется её известковать для понижения уровня кислотности, что поможет растению расти более эффективно.

Влагопоглощение и дренаж

Чеснок не переносит излишнюю влагу, поэтому застой воды может привести к гниению корней. Важно обеспечить хороший дренаж, чтобы почва не задерживала воду, но при этом удерживала необходимое количество влаги. Умеренное увлажнение — лучший вариант для выращивания зимнего чеснока.

Удобрения для плодородности

Для того чтобы чеснок дал крупные и крепкие головки, важно позаботиться о плодородности земли. Оптимально за несколько недель до посадки внести органические удобрения, такие как перепревший навоз или компост. Кроме того, полезно добавить фосфорно-калийные удобрения, которые стимулируют рост зубков.

Подготовка почвы

Перед посадкой чеснока нужно перекапывать грядку на глубину 25 см и тщательно очистить её от сорняков и камней. За пару недель до посадки почву нужно удобрить органическими веществами и дать ей осесть.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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