Какую почву любит зимний чеснок

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимний чеснок славится своей простотой в уходе и высокой урожайностью, что делает его привлекательным для многих садоводов. Однако, чтобы получить действительно качественный урожай, важно создать для него оптимальные условия. Прежде всего, это правильно подобранная почва.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Правильная почва для зимнего чеснока

Чеснок требует рыхлую и плодородную землю с хорошей циркуляцией воздуха и влаги. Лучшими типами почвы для него считаются суглинистые и супесчаные варианты. Такие почвы обеспечивают оптимальное распределение влаги и кислорода, что способствует здоровому развитию корней.

Важность уровня кислотности

Уровень кислотности почвы играет важную роль в росте чеснока. Наиболее подходящим считается слабокислая или нейтральная среда с pH от 6 до 7. Если почва слишком кислая, рекомендуется её известковать для понижения уровня кислотности, что поможет растению расти более эффективно.

Влагопоглощение и дренаж

Чеснок не переносит излишнюю влагу, поэтому застой воды может привести к гниению корней. Важно обеспечить хороший дренаж, чтобы почва не задерживала воду, но при этом удерживала необходимое количество влаги. Умеренное увлажнение — лучший вариант для выращивания зимнего чеснока.

Удобрения для плодородности

Для того чтобы чеснок дал крупные и крепкие головки, важно позаботиться о плодородности земли. Оптимально за несколько недель до посадки внести органические удобрения, такие как перепревший навоз или компост. Кроме того, полезно добавить фосфорно-калийные удобрения, которые стимулируют рост зубков.

Подготовка почвы

Перед посадкой чеснока нужно перекапывать грядку на глубину 25 см и тщательно очистить её от сорняков и камней. За пару недель до посадки почву нужно удобрить органическими веществами и дать ей осесть.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

