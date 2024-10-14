Чем подкормить малину в октябре

Дачный сезон 2024 года подходит к завершению, и огороды уже пустуют, однако в саду еще остается много работы, особенно на ягодниках, таких как малина. Чтобы в следующем году собрать хороший урожай малины, садоводам важно правильно удобрить растения осенью.
Первое, на что стоит обратить внимание, — это магний и кальций. Минеральные удобрения удобны в применении и позволяют точно дозировать вещества. В октябре для малины следует использовать калимагнезию — три столовые ложки на квадратный метр почвы.
Второе — фосфор. Этот элемент крайне важен для плодовых культур, так как отвечает за развитие корневой системы. Внесение суперфосфата в октябре из расчета 200 граммов на квадратный метр помогает укрепить корни растений.
Третье — доломитовая мука. Осенью под малину рекомендуется внести примерно 500 граммов доломитки на квадратный метр, чтобы улучшить качество почвы.
Наконец, чтобы подготовить малину к зимовке, её следует укрыть слоем мульчи — перегной или компост идеально подойдут для этой цели.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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