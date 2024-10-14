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Как понять, что почву в горшках пора менять

1:00
Садоводство

О том, что почву в горшках с комнатными растениями нужно периодически менять, знают многие. Со временем она истощается и может даже стать опасной для цветов. Обычно замену земли делают раз в два года, но иногда это стоит делать раньше. Какие же признаки указывают на то, что пришло время пересадки?

Как понять, что почву в горшках пора менять
Фото: Flickr by Jon Eben Field, CC BY 2.0
  • Состояние почвы: если верхний слой почвы в горшке стал плотным и твердым, образовав "корку", пора менять землю. В противном случае корням сложно получать влагу и питательные вещества.
  • Внешний вид растения: это один из главных индикаторов. Если растение выглядит вялым, слабым и безжизненным, пересадка поможет его восстановить.
  • Полив: если во время полива вся вода стекает на поддон, а корни начали выглядывать из отверстий для дренажа, это также сигнал к пересадке.

При наличии хотя бы одного из этих признаков, пересадку стоит провести как можно скорее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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