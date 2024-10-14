Как понять, что почву в горшках пора менять

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

О том, что почву в горшках с комнатными растениями нужно периодически менять, знают многие. Со временем она истощается и может даже стать опасной для цветов. Обычно замену земли делают раз в два года, но иногда это стоит делать раньше. Какие же признаки указывают на то, что пришло время пересадки?

Фото: Flickr by Jon Eben Field, CC BY 2.0

Состояние почвы : если верхний слой почвы в горшке стал плотным и твердым, образовав "корку", пора менять землю. В противном случае корням сложно получать влагу и питательные вещества.

: если верхний слой почвы в горшке стал плотным и твердым, образовав "корку", пора менять землю. В противном случае корням сложно получать влагу и питательные вещества. Внешний вид растения : это один из главных индикаторов. Если растение выглядит вялым, слабым и безжизненным, пересадка поможет его восстановить.

: это один из главных индикаторов. Если растение выглядит вялым, слабым и безжизненным, пересадка поможет его восстановить. Полив: если во время полива вся вода стекает на поддон, а корни начали выглядывать из отверстий для дренажа, это также сигнал к пересадке.

При наличии хотя бы одного из этих признаков, пересадку стоит провести как можно скорее.