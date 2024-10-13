Как выбрать дерево для посадки на даче

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Деревья на дачном участке не только украшают пространство, но и выполняют важные функции. Однако перед их посадкой стоит учитывать особенности каждого растения и выбрать те, которые наиболее подходят для ваших целей.

Фото: freepik.com by master1305, PDM

На что обратить внимание при выборе деревьев?

Для создания тени

Если вам нужна густая тень в зоне отдыха, выбирайте деревья с обильной листвой и крепкой кроной. Такие растения создадут приятную прохладу и добавят уюта вашему участку.

Возле выгребной ямы

Для посадки рядом с выгребной ямой подойдут деревья, которые могут впитывать большие объемы воды — до нескольких сотен литров в сутки. Эти растения помогут поддерживать грунт сухим и предотвратить переувлажнение.

Для защиты от ветра

Чтобы защитить участок от ветра, часто высаживают хвойные деревья. Они не только выполняют защитную функцию, но и придают участку более ухоженный вид, особенно зимой, когда хвоя сохраняет зелень.

Для декоративных целей

Если ваша цель — красота и стильный вид участка, то лучше выбрать декоративные деревья. Они придадут участку эффектный и ухоженный вид, сделав его привлекательным круглый год.

Негативные факторы

При выборе деревьев стоит учитывать и возможные минусы. Некоторые растения могут притягивать молнии, а другие — активно размножаться и разрастаться, что потребует постоянного контроля за порослью.