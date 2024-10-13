Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молодая жена Петросяна предоставила доказательства своей беременности
Как домашние животные влияют на здоровье человека: вы увидите большие изменения
Спрос на новые авто: как рынок отреагировал на повышение утилизационного сбора
Ошибки в образе жизни, которых стоит избегать
НАСА обнаружило первые признаки существования экзоспутника: астрономический прорыв
Можно ли собакам есть бананы: важная информация
Эксперты советуют бронировать туры на Байкал заранее.
Какие овощи можно есть кошкам: особенности питания питомцев
Почему каждый третий россиянин решил попробовать китайские авто

Как выбрать дерево для посадки на даче

1:32
Садоводство

Деревья на дачном участке не только украшают пространство, но и выполняют важные функции. Однако перед их посадкой стоит учитывать особенности каждого растения и выбрать те, которые наиболее подходят для ваших целей.

Как выбрать дерево для посадки на даче
Фото: freepik.com by master1305, PDM

На что обратить внимание при выборе деревьев?

Для создания тени

Если вам нужна густая тень в зоне отдыха, выбирайте деревья с обильной листвой и крепкой кроной. Такие растения создадут приятную прохладу и добавят уюта вашему участку.

Возле выгребной ямы

Для посадки рядом с выгребной ямой подойдут деревья, которые могут впитывать большие объемы воды — до нескольких сотен литров в сутки. Эти растения помогут поддерживать грунт сухим и предотвратить переувлажнение.

Для защиты от ветра

Чтобы защитить участок от ветра, часто высаживают хвойные деревья. Они не только выполняют защитную функцию, но и придают участку более ухоженный вид, особенно зимой, когда хвоя сохраняет зелень.

Для декоративных целей

Если ваша цель — красота и стильный вид участка, то лучше выбрать декоративные деревья. Они придадут участку эффектный и ухоженный вид, сделав его привлекательным круглый год.

Негативные факторы

При выборе деревьев стоит учитывать и возможные минусы. Некоторые растения могут притягивать молнии, а другие — активно размножаться и разрастаться, что потребует постоянного контроля за порослью.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как уберечь орхидею от засыхания: секреты правильного ухода
Садоводство, цветоводство
Как уберечь орхидею от засыхания: секреты правильного ухода Аудио 
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Садоводство, цветоводство
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов Аудио 
Популярное
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов

Каждый год агрономы не устают удивлять нас новыми сортами картофеля, которые не только радуют глаз, но и удивляют своими превосходными характеристиками. Эти сорта не только более урожайны, но и устойчивы к болезням и вредителям, а также обладают улучшенными вкусовыми качествами. Некоторые из них уже успели завоевать популярность.

Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
Последние материалы
Ошибки в образе жизни, которых стоит избегать
НАСА обнаружило первые признаки существования экзоспутника: астрономический прорыв
Можно ли собакам есть бананы: важная информация
Эксперты советуют бронировать туры на Байкал заранее.
Какие овощи можно есть кошкам: особенности питания питомцев
Почему каждый третий россиянин решил попробовать китайские авто
Чем опасна глубокая перекопка почвы осенью
Удары по Одесскому порту уничтожили склады, наёмников из НАТО и украинских проституток
Александра Збруева, госпитализированного с поражением головного мозга, выписывают из больницы
Сверхмассивная черная дыра разрушает звезду: новое открытие в астрономии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.