Чем опасна глубокая перекопка почвы осенью

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенью многие садоводы уделяют внимание перекопке грунта на загородных участках. Это важное мероприятие помогает избавиться от вредителей и сорняков, а также делает почву более рыхлой и легкой. Такая обработка способствует лучшему насыщению земли влагой зимой и её равномерному прогреванию весной.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

На первый взгляд, осенняя перекопка кажется исключительно полезной процедурой. Однако, как и в любом деле, здесь есть свои нюансы. Если перекопать землю неправильно, это может привести к серьёзным проблемам.

Как нельзя перекапывать почву осенью

Одной из главных ошибок является слишком глубокая перекопка. Это может разрушить верхний слой почвы, где находятся полезные микроорганизмы, необходимые для здоровья грунта. Поэтому осенью следует лишь слегка разрыхлить поверхность земли, исключая глубокие слои. Глубокую перекопку можно допускать только для глинистых почв.

Кроме того, неосторожная обработка приствольных кругов деревьев может повредить их корни, что негативно скажется на состоянии деревьев в будущем. Садоводы должны быть особенно внимательны при работе вблизи растений.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

