Как обработать смородину от вредителей и болезней

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не стоит откладывать обработку садовых культур от вредителей и болезней на весну. Многие дачники ошибочно считают, что за зиму вредители погибнут, но это не так. Осенняя обработка патогенов и паразитов — это ключ к здоровью растений, особенно если речь идет о смородине.

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Сезон у дачников начинается с обработки смородины горячей водой, чтобы избавиться от почкового клеща, однако для богатого урожая заботиться о здоровье кустов нужно уже осенью.

Как обрабатывать кусты

Осенняя погода может усложнить процесс обработки. Биопрепараты становятся менее эффективными при понижении температуры. Для защиты от болезней и вредителей, таких как мучнистая роса и паутинный клещ, используют препараты с серой. Важно, чтобы дневная температура держалась не ниже +15°C. Раствор готовится из расчета 100 граммов средства на 10 литров воды.

Если температура опустилась до 3-5°C, или листья уже опали, необходимо обработать смородину и другие плодовые кустарники бордосской жидкостью, медным купоросом (1%-ный раствор) или препаратом Хорус.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

