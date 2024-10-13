Как обработать смородину от вредителей и болезней

Не стоит откладывать обработку садовых культур от вредителей и болезней на весну. Многие дачники ошибочно считают, что за зиму вредители погибнут, но это не так. Осенняя обработка патогенов и паразитов — это ключ к здоровью растений, особенно если речь идет о смородине.
Сезон у дачников начинается с обработки смородины горячей водой, чтобы избавиться от почкового клеща, однако для богатого урожая заботиться о здоровье кустов нужно уже осенью.
Как обрабатывать кусты
Осенняя погода может усложнить процесс обработки. Биопрепараты становятся менее эффективными при понижении температуры. Для защиты от болезней и вредителей, таких как мучнистая роса и паутинный клещ, используют препараты с серой. Важно, чтобы дневная температура держалась не ниже +15°C. Раствор готовится из расчета 100 граммов средства на 10 литров воды.
Если температура опустилась до 3-5°C, или листья уже опали, необходимо обработать смородину и другие плодовые кустарники бордосской жидкостью, медным купоросом (1%-ный раствор) или препаратом Хорус.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.