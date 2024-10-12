Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одним из самых опасных заболеваний для груш является ржавчина – грибковая инфекция, наносящая серьезный ущерб не только грушам, но и другим плодовым деревьям. За один сезон это коварное заболевание может оставить садовода без урожая, а в худшем случае – заставить избавиться от дерева.

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Лучшее средство борьбы с ржавчиной — это профилактика. Опытные садоводы и специалисты единогласно подтвердят: предотвращение болезни эффективнее, чем её лечение.

Признаки заражения

Ржавчина проявляется летом: на листьях и побегах появляются бурые пятна, а на обратной стороне листьев образуются наросты с грибковыми спорами. Постепенно листья высыхают и опадают, что ослабляет дерево. Недуг может активизироваться на следующую весну, ещё до начала цветения. Если не принимать меры, дерево может погибнуть через несколько лет.

Как бороться с ржавчиной

Во-первых , избегайте посадки можжевельника рядом с грушами, так как он является переносчиком спор грибка.

, избегайте посадки можжевельника рядом с грушами, так как он является переносчиком спор грибка. Во-вторых , своевременно удаляйте заражённые побеги и ветки, обрабатывайте раны деревьев раствором медного купороса, чтобы предотвратить распространение болезни.

, своевременно удаляйте заражённые побеги и ветки, обрабатывайте раны деревьев раствором медного купороса, чтобы предотвратить распространение болезни. В-третьих , ранней весной и на протяжении сезона используйте фунгициды, такие как бордоская смесь или препарат Скор. На ранних стадиях могут помочь народные средства: настои золы, коровяка или бархатцев.

, ранней весной и на протяжении сезона используйте фунгициды, такие как бордоская смесь или препарат Скор. На ранних стадиях могут помочь народные средства: настои золы, коровяка или бархатцев. В-четвертых , выбирайте устойчивые к ржавчине сорта груши, например, Гордзала, Сахарная или Чижовка.

, выбирайте устойчивые к ржавчине сорта груши, например, Гордзала, Сахарная или Чижовка. В-пятых, после осеннего листопада обрабатывайте деревья мочевиной, а весной применяйте биопрепараты.

Проводите регулярные осмотры деревьев и применяйте комплексные меры для борьбы с ржавчиной.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

