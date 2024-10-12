Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов

Одним из самых опасных заболеваний для груш является ржавчина – грибковая инфекция, наносящая серьезный ущерб не только грушам, но и другим плодовым деревьям. За один сезон это коварное заболевание может оставить садовода без урожая, а в худшем случае – заставить избавиться от дерева.
Лучшее средство борьбы с ржавчиной — это профилактика. Опытные садоводы и специалисты единогласно подтвердят: предотвращение болезни эффективнее, чем её лечение.
Признаки заражения
Ржавчина проявляется летом: на листьях и побегах появляются бурые пятна, а на обратной стороне листьев образуются наросты с грибковыми спорами. Постепенно листья высыхают и опадают, что ослабляет дерево. Недуг может активизироваться на следующую весну, ещё до начала цветения. Если не принимать меры, дерево может погибнуть через несколько лет.
Как бороться с ржавчиной
Проводите регулярные осмотры деревьев и применяйте комплексные меры для борьбы с ржавчиной.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
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