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Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов

1:56
Садоводство

Одним из самых опасных заболеваний для груш является ржавчина – грибковая инфекция, наносящая серьезный ущерб не только грушам, но и другим плодовым деревьям. За один сезон это коварное заболевание может оставить садовода без урожая, а в худшем случае – заставить избавиться от дерева.

Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Фото: commons.wikimedia.org by Smartse, CC BY-SA 3.0

Лучшее средство борьбы с ржавчиной — это профилактика. Опытные садоводы и специалисты единогласно подтвердят: предотвращение болезни эффективнее, чем её лечение.

Признаки заражения

Ржавчина проявляется летом: на листьях и побегах появляются бурые пятна, а на обратной стороне листьев образуются наросты с грибковыми спорами. Постепенно листья высыхают и опадают, что ослабляет дерево. Недуг может активизироваться на следующую весну, ещё до начала цветения. Если не принимать меры, дерево может погибнуть через несколько лет.

Как бороться с ржавчиной

  • Во-первых, избегайте посадки можжевельника рядом с грушами, так как он является переносчиком спор грибка.
  • Во-вторых, своевременно удаляйте заражённые побеги и ветки, обрабатывайте раны деревьев раствором медного купороса, чтобы предотвратить распространение болезни.
  • В-третьих, ранней весной и на протяжении сезона используйте фунгициды, такие как бордоская смесь или препарат Скор. На ранних стадиях могут помочь народные средства: настои золы, коровяка или бархатцев.
  • В-четвертых, выбирайте устойчивые к ржавчине сорта груши, например, Гордзала, Сахарная или Чижовка.
  • В-пятых, после осеннего листопада обрабатывайте деревья мочевиной, а весной применяйте биопрепараты.

Проводите регулярные осмотры деревьев и применяйте комплексные меры для борьбы с ржавчиной.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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