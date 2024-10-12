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Как уберечь орхидею от засыхания: секреты правильного ухода

1:08
Садоводство

Орхидея — это одно из самых капризных растений, и даже при идеальном уходе она может начать засыхать. Вот как предотвратить эту проблему и сохранить здоровье вашего растения.

Как уберечь орхидею от засыхания: секреты правильного ухода
Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, CC BY-SA 3.0

Почему орхидея сохнет

Даже если субстрат, в котором растет орхидея, кажется качественным, он со временем изнашивается. Замена субстрата каждые два-три года — обязательное условие для здоровья орхидеи, ведь даже самый лучший субстрат со временем теряет свои полезные свойства. Однако важно помнить, что пересаживать орхидею можно только в период, когда на ней нет цветов.

Важным фактором является воздухопроницаемость субстрата. Если субстрат слишком плотный, корням растения не хватает воздуха, что приводит к их засыханию.

Часто орхидея страдает из-за неправильного применения удобрений. Неопытные цветоводы нередко злоупотребляют питательными веществами, что негативно сказывается на состоянии растения. Используйте только специальные удобрения для орхидей и строго следуйте инструкции на упаковке.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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