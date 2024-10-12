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Как правильно сажать виноград осенью

2:23
Садоводство

Осень — идеальное время для посадки винограда, поскольку растение успевает укорениться и подготовиться к зиме. Но как правильно посадить виноград в этот период и обеспечить ему необходимый уход?

Как правильно сажать виноград осенью
Фото: flickr.com by Caspar Diederik, CC BY-SA 2.0

Выбор саженцев

Первое, на что стоит обратить внимание, — это качество саженцев. Они должны быть здоровыми и подходящими для вашего климата и почвы. Лучше всего приобретать саженцы в специализированных питомниках или у проверенных продавцов. Важные характеристики:

  • Длина корней не менее 20 см, диаметр стебля — не менее 5 мм.
  • Корни должны быть влажными, без повреждений или гнили.
  • Стебель прямой, без трещин и изломов.
  • Листья зелёные, без пятен и признаков болезней.

Подготовка посадочных ям

Посадочные ямы следует располагать на расстоянии 1–1,5 метров друг от друга и от других растений. Размеры ям — 60–70 см в ширину и 40–50 см в глубину. Вниз ямы кладут дренаж (камни или гравий), сверху засыпают плодородный грунт с добавлением компоста или навоза.

Посадка саженцев

Процесс посадки винограда состоит из нескольких шагов:

  • Обрежьте корни саженца на 10–15 см и обработайте их раствором марганцовки или глины.
  • Разместите саженец так, чтобы место прививки находилось на уровне поверхности почвы или немного выше.
  • Засыпьте яму землей и утрамбуйте ее.
  • Сделайте небольшой валик вокруг стебля для полива.
  • Полейте саженец обильно и прикройте его листьями для защиты от морозов.

Уход за виноградом

Чтобы виноград хорошо прижился и рос, необходимо соблюдать правила ухода:

  • Полив: весной и летом поливайте раз в неделю, осенью и зимой — раз в месяц.
  • Подкормка: удобрять растение нужно дважды в год: весной перед цветением и осенью после сбора урожая.
  • Обрезка: удаляйте лишние и слабые побеги зимой, оставляя 6–8 глазков на каждом для новых ветвей.
  • Защита от вредителей: используйте специальные препараты или народные средства.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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