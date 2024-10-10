Как правильно подготовить деревья к зиме с помощью осенней обрезки

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Санитарная обрезка деревьев — важная процедура, которую необходимо выполнять регулярно, в том числе и осенью. Многие владельцы загородных участков и дачных хозяйств с наступлением холодного сезона забывают об этом важном мероприятии, но зря. Обрезка, проведенная в осенние месяцы, поможет деревьям подготовиться к зиме и сохранить здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by DXLINH, CC BY-SA 3.0

Когда проводить обрезку?

Оптимальное время для санитарной обрезки деревьев — поздняя осень, когда листья уже опали и растения входят в состояние покоя. Как правило, это происходит в октябре-ноябре. В это время у деревьев замедляются обменные процессы, и они лучше переносят "ранения", которые неизбежны при обрезке.

Что необходимо обрезать?

В ходе санитарной обрезки нужно удалять сухие, поврежденные, слабые и беспорядочно растущие ветки, а также ветки, растущие внутрь кроны. Кроме того, следует убрать все поросль, растущую у основания ствола. Все срезы необходимо тщательно обработать садовым варом или специальной краской, чтобы предотвратить попадание болезнетворных микроорганизмов.

Как правильно проводить обрезку?

Важно использовать качественный, хорошо заточенный инструмент — секаторы, ножовки или специальные высотные садовые ножницы. Срезы должны быть чистыми и ровными, без расщепления и неаккуратных зарубок. Ветки следует отпиливать максимально близко к стволу или основной ветви, не оставляя пеньков.

После обрезки следует тщательно убрать все обрезанные ветки, листья и прочий мусор. Это поможет предотвратить появление вредителей и болезней. Заключительным этапом станет обработка срезов специальным садовым варом или краской.