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Раскислители для осенней подготовки почвы: какой вариант подойдёт именно вам?

2:44
Садоводство » Советы

Осень — это время подготовки почвы к следующему сезону. Одной из важных задач на этом этапе является снижение кислотности почвы, если она имеет высокий показатель pH. Внесение раскислителя поможет улучшить структуру грунта и создать идеальные условия для роста растений весной.

Раскислители для осенней подготовки почвы: какой вариант подойдёт именно вам?
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, CC BY-SA 4.0

Существует несколько видов раскислителей, различающихся по составу, свойствам и эффективности. Давайте разберёмся, какой вариант лучше всего подходит для применения осенью.

Известняк — проверенный вариант

Одним из самых распространенных и эффективных раскислителей является известняк. Это природный минерал, богатый кальцием и магнием. Известняк постепенно снижает кислотность почвы, улучшает ее структуру и повышает доступность питательных веществ для растений.

Известняк подходит практически для любых типов почв и рекомендуется вносить осенью, чтобы обеспечить долгосрочное действие. Норма внесения варьируется от 200 до 500 грамм на 1 кв. м в зависимости от исходной кислотности.

Доломитовая мука — для длительного эффекта

Ещё один отличный вариант — доломитовая мука. Этот раскислитель также содержит кальций и магний, но с более медленным высвобождением. Доломитовая мука оказывает более пролонгированное действие, поэтому рекомендуется для почв с высокой кислотностью.

Норма внесения доломитовой муки — 300-600 грамм на 1 кв. м. Вносить ее нужно осенью, чтобы за зиму она успела хорошо прореагировать с почвой.

Золa — быстрый эффект

Если нужно быстро снизить кислотность почвы, то можно использовать древесную золу. Она содержит высокую концентрацию щелочных веществ, поэтому дает моментальный эффект. Золa отлично работает для небольших участков с локальным повышением кислотности.

Вносить золу нужно небольшими дозами — 50-100 грамм на 1 кв. м. Вносите ее равномерно по всей площади и тщательно перемешивайте с почвой.

Выбирайте правильный раскислитель

Выбор раскислителя зависит от конкретных условий вашего участка, исходной кислотности почвы и требуемого эффекта. Известняк и доломитовая мука обеспечат долгосрочное снижение кислотности, а зола подойдет для быстрого локального воздействия.

Применяйте раскислители осенью, чтобы они успели вступить в химические реакции с почвой до начала активного роста растений весной. Это обеспечит оптимальные условия для их развития.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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