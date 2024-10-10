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Спасаем урожай: как бороться с вредителями натуральными методами

1:36
Садоводство

Когда пригревает весеннее солнце, на огороде начинается нашествие вредителей, угрожающих молодым растениям.

Спасаем урожай: как бороться с вредителями натуральными методами
Фото: entomart.be by Entomart is licensed under commons.wikimedia.org

Тля, муравьи и слизни могут уничтожить до 90 % урожая, если вовремя не принять меры. Борьба с насекомыми на участке — важный элемент заботы о будущем урожае.

Магазинные препараты, безусловно, эффективны, но использование химических средств на огороде вызывает опасения у многих огородников.

Никто не хочет загрязнять почву и растения опасными веществами. Поэтому на помощь приходят народные средства — безопасные для природы и растений, но беспощадные для вредителей.

Борьба с вредителями на участке

Особенно остро проблема вредителей проявляется в дождливое лето. Тогда слизни и улитки буквально захватывают огород, а муравьи способствуют распространению тли. Эти вредители не только поедают молодые растения, но и портят ягоды и капусту. В дождливые дни химические препараты быстро вымываются, становясь бесполезными.

Народные средства против вредителей

Одним из проверенных народных способов борьбы с вредителями является использование горчицы. Сухую горчицу рассыпают на местах скопления слизней и улиток, а также в междурядьях. После дождя процедуру нужно повторить, чтобы эффект был длительным.

Натуральные средства позволяют эффективно защитить огород без ущерба для окружающей среды и урожая.

Уточнения

Столо́вая горчи́ца - приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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