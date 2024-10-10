Нашатырный спирт: секретное оружие для вашего сада

Нашатырный спирт — универсальное средство, которое активно используют не только в медицине, но и в повседневной жизни. Он помогает автолюбителям очищать стекла, домохозяйкам стирать белье и обновлять мебель, а огородникам — ухаживать за растениями.
О пользе нашатырного спирта для подкормки растений, его использовании в борьбе с вредителями и обеззараживании почвы рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Николай Владимирович Хромов.
Нашатырный спирт — это раствор аммиака, который часто применяют как азотное удобрение. Он особенно эффективен при недостатке азота в почве. При работе с нашатырным спиртом не забудьте надеть респиратор для защиты дыхательных путей.
Комнатные растения могут сами подсказывать, когда им не хватает азота: их листья начинают желтеть, опадать и замедляют рост. Подкормка нашатырным спиртом помогает быстро восстановить баланс азота в почве.
Как приготовить раствор для комнатных растений:
Азот особенно любят такие растения, как лилии, герань, клематис и гортензия.
Нашатырный спирт отлично стимулирует рост зеленого пера лука и помогает в борьбе с луковой мухой благодаря своему резкому запаху. Он также полезен для чеснока, поддерживая его ранние всходы.
Как подкормить лук и чеснок:
Огурцы особенно нуждаются в подкормке на стадии роста. Подкормка нашатырным спиртом помогает укрепить растения и улучшить их рост.
Рекомендации по подкормке огурцов:
Томаты тоже нуждаются в азотных подкормках, но важно соблюдать меру, чтобы не вызвать чрезмерный рост зелени.
Как правильно подкормить томаты:
Наблюдайте за состоянием растений и корректируйте дозировки по мере необходимости.
Нашатырный спирт (также аммиачная вода) — водный раствор аммиака (10 % концентрации аммиака в воде), бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом.
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