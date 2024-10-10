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Нашатырный спирт: секретное оружие для вашего сада

2:59
Садоводство

Нашатырный спирт — универсальное средство, которое активно используют не только в медицине, но и в повседневной жизни. Он помогает автолюбителям очищать стекла, домохозяйкам стирать белье и обновлять мебель, а огородникам — ухаживать за растениями.

Нашатырный спирт: секретное оружие для вашего сада
Фото: commons.wikimedia.org by Rene Cortin, CC BY-SA 4.0

О пользе нашатырного спирта для подкормки растений, его использовании в борьбе с вредителями и обеззараживании почвы рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Николай Владимирович Хромов.

Что такое нашатырный спирт и как его использовать

Нашатырный спирт — это раствор аммиака, который часто применяют как азотное удобрение. Он особенно эффективен при недостатке азота в почве. При работе с нашатырным спиртом не забудьте надеть респиратор для защиты дыхательных путей.

Подкормка комнатных растений

Комнатные растения могут сами подсказывать, когда им не хватает азота: их листья начинают желтеть, опадать и замедляют рост. Подкормка нашатырным спиртом помогает быстро восстановить баланс азота в почве.

Как приготовить раствор для комнатных растений:

  • Смешайте 1 столовую ложку нашатырного спирта с 2 литрами воды.
  • Поливайте растения по 150 мл раствора на каждое.
  • Повторяйте подкормку раз в неделю, чтобы поддерживать здоровье растений.

Азот особенно любят такие растения, как лилии, герань, клематис и гортензия.

Подкормка лука и чеснока

Нашатырный спирт отлично стимулирует рост зеленого пера лука и помогает в борьбе с луковой мухой благодаря своему резкому запаху. Он также полезен для чеснока, поддерживая его ранние всходы.

Как подкормить лук и чеснок:

  • Смешайте 1 чайную ложку нашатырного спирта с 1 литро воды.
  • Поливайте грядки 1 раз в неделю.
  • Расход: 1 литр раствора на 1 квадратный метр грядки.

Подкормка огурцов

Огурцы особенно нуждаются в подкормке на стадии роста. Подкормка нашатырным спиртом помогает укрепить растения и улучшить их рост.

Рекомендации по подкормке огурцов:

  • Растворите 3 столовые ложки нашатырного спирта в 10 литрах воды.
  • Поливайте растения в вечернее время, избегая попадания раствора на листья.
  • Расход: 2 литра на 1 квадратный метр грядки.

Подкормка томатов

Томаты тоже нуждаются в азотных подкормках, но важно соблюдать меру, чтобы не вызвать чрезмерный рост зелени.

Как правильно подкормить томаты:

  • Начните с 5 чайных ложек нашатырного спирта на ведро воды.
  • Поливайте строго под корень.
  • Максимальная доза — не более 1 чайной ложки на 1 литр воды.

Наблюдайте за состоянием растений и корректируйте дозировки по мере необходимости.

Уточнения

Нашатырный спирт (также аммиачная вода) — водный раствор аммиака (10 % концентрации аммиака в воде), бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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