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Рассадный способ: секреты для получения лучших растений

3:09
Садоводство

Рассадный способ выращивания растений давно доказал свою эффективность. Он позволяет получить более жизнеспособные и устойчивые к болезням и вредителям растения по сравнению с теми, что высеваются прямо в грунт. Рассада также легче переносит перепады температуры и стрессы, что делает её идеальным выбором для садоводов, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Рассадный способ: секреты для получения лучших растений
Фото: commons.wikimedia.org by A7nubis, CC BY-SA 3.0

Выбор семян

Первый шаг к обильному урожаю — это выбор качественных семян. Обратите внимание на срок годности, который должен быть нанесен на упаковку чернильным штампом, а не напечатан вместе с остальным текстом.

Семена могут быть гибридными или сортовыми. Гибридные семена, отмеченные буквой "F" и числом, дают высокую урожайность и устойчивость к болезням, но они требуют тщательного ухода и не подходят для сбора семян. Сортовые семена более неприхотливы и отлично подходят для последующих посадок.

Подготовка семян

Перед посевом рекомендуется провести дезинфекцию семян, чтобы предотвратить развитие болезней у рассады. Самый простой способ — прогреть их ультрафиолетом, но если такой лампы нет, подойдут и растворы для дезинфекции или обычный термос. Важно отметить, что многие современные семена уже проходят дезинфекцию на этапе производства.

Подготовка почвы и емкостей

Для посева семян можно использовать ячеистые кассеты, ящики или небольшие стаканчики с дренажными отверстиями. Также подойдут торфяные таблетки, которые можно высаживать прямо в грунт. Субстрат для рассады должен быть легким, рыхлым и питательным, но слишком плодородная почва может вызвать чрезмерный рост сеянцев, что не всегда полезно.

Освещение и температура

Недостаток света — одна из главных проблем для рассады в домашних условиях. В таких случаях лучше использовать фитолампы или люминесцентные светильники. Поддерживайте температуру на уровне 20-25°C для первых всходов, затем на несколько дней снизьте её до 10-15°C, чтобы укрепить корневую систему, и постепенно поднимите обратно. Такая "закалка" поможет растениям стать более крепкими и устойчивыми.

Полив рассады

Важно избегать пересушивания почвы, но и избыточный полив может привести к гибели растений. Поливайте рассаду водой комнатной температуры, стараясь, чтобы вода попадала под корень. Маленькие сеянцы удобнее всего поливать из пульверизатора, а для более крупных лучше наливать воду в поддон, чтобы они могли развивать корни в поисках влаги.

Высадка рассады в грунт

Перед высадкой в грунт рассаду следует закаливать, вынося её на балкон на несколько часов в день. При пересадке на постоянное место растения нужно хорошо полить, чтобы минимизировать повреждения корневой системы и помочь им лучше адаптироваться на новом месте.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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