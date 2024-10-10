Озимые, зелень и луковичные: что высаживать в огороде в октябре?

Октябрь — промежуточный месяц между летним и зимним сезоном. Это время, когда большая часть огородных культур уже собрана, но еще есть возможность высадить некоторые виды растений, которые будут радовать урожаем в следующем году. Рассмотрим, что можно успеть посадить в огороде в октябре.
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Озимые культуры
Наиболее популярные культуры для осенней посадки — озимые. К ним относятся:
Озимый чеснок. Его высаживают в октябре, чтобы к весне получить ранний и обильный урожай.
Озимый лук. Подходит для посадки под зиму, даст первую весеннюю зелень.
Озимая пшеница, рожь, тритикале. Их высевают в октябре для получения зеленого корма.
Зелень и салаты
Кроме корнеплодов, в октябре можно высадить некоторые сорта зелени и салатов:
Листовой салат. Подходят сорта, устойчивые к заморозкам.