Озимые, зелень и луковичные: что высаживать в огороде в октябре?

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Октябрь — промежуточный месяц между летним и зимним сезоном. Это время, когда большая часть огородных культур уже собрана, но еще есть возможность высадить некоторые виды растений, которые будут радовать урожаем в следующем году. Рассмотрим, что можно успеть посадить в огороде в октябре.

Фото: commons.wikimedia.org by Oledd, CC BY-SA 3.0

Озимые культуры

Наиболее популярные культуры для осенней посадки — озимые. К ним относятся:

Озимый чеснок. Его высаживают в октябре, чтобы к весне получить ранний и обильный урожай.

Озимый лук. Подходит для посадки под зиму, даст первую весеннюю зелень.

Озимая пшеница, рожь, тритикале. Их высевают в октябре для получения зеленого корма.

Зелень и салаты

Кроме корнеплодов, в октябре можно высадить некоторые сорта зелени и салатов:

Листовой салат. Подходят сорта, устойчивые к заморозкам.

Шпинат. Хорошо приживается при посадке в октябре.

Петрушка, укроп, кинза. Порадуют свежей зеленью весной.

Корнеплоды

В октябре также можно посадить некоторые скороспелые корнеплоды:

Редис. Подойдут сорта для осенне-зимнего выращивания.

Редька. Её можно высадить под зиму, чтобы весной получить первые корнеплоды.

Брюква. Отлично растёт при осенней посадке.

Помимо этого, в октябре рекомендуется посадить луковичные — тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы. Они зацветут весной и добавят красок в ваш сад.

Правильная подготовка почвы и соблюдение сроков посадки позволят получить полезные, вкусные и ранние урожаи овощей и зелени с огорода в следующем сезоне.