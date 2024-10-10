Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские космические стартапы наступают на пятки SpaceX
Волшебные точки: как продлить звучание парфюма на весь день
Какой Toyota Land Cruiser Prado выбрать: бензин, дизель и цены на российском рынке
Вьющиеся цветы: лучшие растения для украшения вашего сада
Почему после выпечки снова хочется есть: советы диетологов
Риелтор Апрелев усомнился, что стоимость аренды жилья в ближайшее время снизится
Егор Крид зарабатывает от 1,8 миллиона рублей за концерт — продюсер
Как стать лучшим другом для своей собаки: секреты общения
Преимущества и недостатки Nissan Note на пробеге до 200 тыс. км

Озимые, зелень и луковичные: что высаживать в огороде в октябре?

1:52
Садоводство » Советы

Октябрь — промежуточный месяц между летним и зимним сезоном. Это время, когда большая часть огородных культур уже собрана, но еще есть возможность высадить некоторые виды растений, которые будут радовать урожаем в следующем году. Рассмотрим, что можно успеть посадить в огороде в октябре.

Озимые, зелень и луковичные: что высаживать в огороде в октябре?
Фото: commons.wikimedia.org by Oledd, CC BY-SA 3.0

Озимые культуры

Наиболее популярные культуры для осенней посадки — озимые. К ним относятся:

  • Озимый чеснок. Его высаживают в октябре, чтобы к весне получить ранний и обильный урожай.
  • Озимый лук. Подходит для посадки под зиму, даст первую весеннюю зелень.
  • Озимая пшеница, рожь, тритикале. Их высевают в октябре для получения зеленого корма.

Зелень и салаты

Кроме корнеплодов, в октябре можно высадить некоторые сорта зелени и салатов:

  • Листовой салат. Подходят сорта, устойчивые к заморозкам.
  • Шпинат. Хорошо приживается при посадке в октябре.
  • Петрушка, укроп, кинза. Порадуют свежей зеленью весной.

Корнеплоды

В октябре также можно посадить некоторые скороспелые корнеплоды:

  • Редис. Подойдут сорта для осенне-зимнего выращивания.
  • Редька. Её можно высадить под зиму, чтобы весной получить первые корнеплоды.
  • Брюква. Отлично растёт при осенней посадке.

Помимо этого, в октябре рекомендуется посадить луковичные — тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы. Они зацветут весной и добавят красок в ваш сад.

Правильная подготовка почвы и соблюдение сроков посадки позволят получить полезные, вкусные и ранние урожаи овощей и зелени с огорода в следующем сезоне.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Военные новости
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000 Аудио 
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Преимущества и недостатки Nissan Note на пробеге до 200 тыс. км
Как правильная гидрация способствует снижению головной боли
Война за рынок электромобилей: Германия отказывается уступать Китаю
Важные нюансы кормления аквариумных питомцев: как не допустить перекорма
Озимые, зелень и луковичные: что высаживать в огороде в октябре?
Что делать, если собака подавилась? Сохраните эти советы, чтобы в экстренной ситуации знать, как действовать
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Советы по ведению домашнего хозяйства: поверхности, которые не следует чистить ацетоном
Истории успеха создателей знаменитых брендов
Гендиректор туроператора рассказал, как сейчас обстоят дела с популярным туристическим направлением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.