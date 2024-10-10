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Пожелтение лука и чеснока: как спасти растения за 24 часа

2:44
Садоводство

Если у вашего лука или чеснока начали желтеть кончики листьев, важно быстро действовать, чтобы помочь растениям. Иван Сергеевич, опытный садовод на сайте "Всаду.ру", делится своими советами о том, как распознать причины пожелтения и что можно сделать для спасения урожая.

Пожелтение лука и чеснока: как спасти растения за 24 часа
Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Основные причины пожелтения листьев лука

В конце лета естественное увядание зелени лука и чеснока — нормальное явление. Но если листья желтеют в разгар сезона, это сигнал о проблемах. Вот несколько причин, почему это может происходить:

  • Вредители: такие как луковая муха, могут повреждать растение.
  • Болезни: грибковые инфекции и другие заболевания часто вызывают пожелтение.
  • Недостаток влаги: пересушенная почва может привести к увяданию листьев.
  • Плохое состояние грунта: почва с высокой кислотностью или дефицитом микроэлементов влияет на здоровье растений.
  • Неправильный уход: несоблюдение режимов полива и подкормок.
  • Неблагоприятные погодные условия: заморозки или чрезмерная жара тоже могут нанести вред.

Для эффективного решения проблемы важно определить основную причину, по которой растения начали желтеть, и применить соответствующие меры.

Подкормка для восстановления растений

Одной из причин пожелтения может быть кислая почва. Иван Сергеевич рекомендует использовать раствор из кальциевой селитры или извести, чтобы снизить кислотность и улучшить состояние растений. В случае нехватки азота он советует проводить опрыскивание раствором нашатырного спирта.

Если листья чеснока становятся белесыми, вероятно, им не хватает меди. В этом случае полезно обработать грядки раствором хлорокиси меди. А если растениям требуется калий, лучше всего подойдут калийные удобрения, которые нужно развести в воде и полить растения.

Борьба с негативными погодными условиями и вредителями

Заморозки могут вызвать пожелтение всего растения. В таких случаях Иван Сергеевич использует калийную селитру или мочевину для обработки лука и чеснока. Если после заморозков проблема не исчезает, причиной могут быть личинки луковой мухи. Он рекомендует применять инсектициды, такие как Агравертин или Фитоверм.

Застой воды после сильных дождей также может стать причиной пожелтения. Для борьбы с этой проблемой Иван Сергеевич советует прокапывать канавки между грядками, чтобы отводить лишнюю воду.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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