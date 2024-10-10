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Как правильно хранить картошку, чтобы она не потеряла вкус и качество?

2:20
Садоводство » Советы

Картофель широко используется в качестве продукта питания, а также играет важную роль в рационе домашних животных. Чтобы картошка сохраняла свои вкусовые и питательные качества как можно дольше, необходимо грамотно её хранить.

Как правильно хранить картошку, чтобы она не потеряла вкус и качество?
Фото: Own work by Александр Беляев, PDM

Условия хранения картофеля

Для правильного хранения картофеля необходимо обеспечить следующие условия:

  1. Прохладная температура. Оптимальная температура для хранения картофеля - от 2 до 4°C. При более высоких температурах (выше 10°C) клубни начинают прорастать и быстро портиться.
  2. Темнота. Картофель необходимо хранить в темном месте, так как под воздействием света в нем образуется токсичный гликозид соланин.
  3. Влажность воздуха. Идеальная влажность для хранения картофеля - 90-95%. Слишком сухой воздух приводит к высыханию и сморщиванию клубней.
  4. Хорошая вентиляция. Требуется обеспечить постоянный приток свежего воздуха, чтобы предотвратить накопление углекислого газа, который может вызвать порчу картофеля.
  5. Защита от света и повреждений. Картофель необходимо хранить в темных помещениях, избегать механических повреждений клубней.

Лучшие способы хранения картофеля

Существуют различные методы и места для длительного хранения картофеля:

  1. Погреб или подвал. Традиционный и самый распространенный способ - хранение картофеля в специально оборудованном погребе или подвале. Здесь можно обеспечить оптимальный микроклимат.
  2. Хранилище. Для больших объемов картофеля подходят специальные овощехранилища с регулируемыми температурой и влажностью воздуха.
  3. Ящики или мешки. Картофель можно хранить в деревянных ящиках, бумажных или сетчатых мешках в прохладном темном месте. Важно обеспечить достаточную вентиляцию.
  4. Траншея. В регионах с умеренным климатом картофель можно хранить, закопав в землю в специально оборудованных траншеях.

Правильное хранение картофеля позволит сохранить его полезные свойства и употреблять свежие клубни в течение длительного времени.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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