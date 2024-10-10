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Вешенки на вашей кухне: как легко вырастить грибы дома

3:10
Садоводство

Вешенки — вкусные и полезные грибы, которые можно успешно выращивать в домашних условиях, не затрачивая много усилий и средств. Но чтобы получить хороший урожай, необходимо знать определенные нюансы. О том, как правильно выращивать вешенки дома, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Николай Владимирович Хромов.

Вешенки на вашей кухне: как легко вырастить грибы дома
Фото: https://www.flickr.com/photos/m-a-r-t-i-n/16268204621/ by Martin Cooper from Ipswich, UK, CC BY 2.0

Подготовка помещения для выращивания вешенок

Для начала нужно выбрать подходящее помещение. Жилые комнаты для этого не подходят, так как грибы требуют особых условий, и их выращивание в доме может быть небезопасным. Идеально подойдет погреб, подвал, сарай или гараж — главное, чтобы помещение было хорошо вентилируемым и находилось вдали от жилых зон.

Перед началом выращивания помещение нужно обработать, чтобы избавиться от патогенных микроорганизмов и плесени. Для этого рекомендуется побелить стены известью и опрыскать их 4% раствором хлорной извести.

Как правильно подготовить субстрат

Для выращивания вешенок лучше всего использовать субстрат из измельченной соломы, кукурузных початков или древесных опилок (кроме хвойных). Все компоненты нужно предварительно стерилизовать, а затем добавить минеральные добавки, такие как известняк или гипс, для повышения питательной ценности субстрата. Оптимальная влажность субстрата должна составлять около 70%.

Выбор и подготовка мицелия

Для посадки важно выбрать качественный мицелий. Его цвет должен быть оранжевым или желтым, без признаков плесени и запаха аммиака. Мицелий следует хранить при температуре не выше +2 градусов, чтобы он не потерял свои свойства.

Посадка вешенок: пошаговая инструкция

Для посадки мицелия в субстрат удобно использовать полиэтиленовые мешки. Существует два основных способа: первый предполагает укладку субстрата послойно с пересыпкой мицелием, а второй — добавление мицелия в прорези в мешках. Главное — не утрамбовывать субстрат слишком плотно, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Уход за вешенками после посадки

После посадки начинается инкубационный период, который длится около двух недель. В это время мешки с мицелием нужно хранить при температуре +19…+21 градус, без освещения, и следить, чтобы температура субстрата не превышала +30 градусов. Затем температуру понижают до +11…+14 градусов и обеспечивают освещение лампами дневного света на 9 часов в сутки.

Сбор урожая

Через 15-20 дней после посадки вешенки начнут расти. Грибы рекомендуется аккуратно выкручивать из субстрата, а не срезать. Плодоношение идет волнами, и обычно самые обильные урожаи собираются в первые две волны. После четвертой волны субстрат стоит заменить, так как его питательная ценность значительно снижается.

Уточнения

Вёшенка обыкновенная или вёшенка устричная, или устричный гриб (лат. Pleurotus ostreatus) — съедобный гриб рода вёшенок семейства вёшенковых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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