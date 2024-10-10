Вешенки на вашей кухне: как легко вырастить грибы дома

Вешенки — вкусные и полезные грибы, которые можно успешно выращивать в домашних условиях, не затрачивая много усилий и средств. Но чтобы получить хороший урожай, необходимо знать определенные нюансы. О том, как правильно выращивать вешенки дома, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Николай Владимирович Хромов.
Для начала нужно выбрать подходящее помещение. Жилые комнаты для этого не подходят, так как грибы требуют особых условий, и их выращивание в доме может быть небезопасным. Идеально подойдет погреб, подвал, сарай или гараж — главное, чтобы помещение было хорошо вентилируемым и находилось вдали от жилых зон.
Перед началом выращивания помещение нужно обработать, чтобы избавиться от патогенных микроорганизмов и плесени. Для этого рекомендуется побелить стены известью и опрыскать их 4% раствором хлорной извести.
Для выращивания вешенок лучше всего использовать субстрат из измельченной соломы, кукурузных початков или древесных опилок (кроме хвойных). Все компоненты нужно предварительно стерилизовать, а затем добавить минеральные добавки, такие как известняк или гипс, для повышения питательной ценности субстрата. Оптимальная влажность субстрата должна составлять около 70%.
Для посадки важно выбрать качественный мицелий. Его цвет должен быть оранжевым или желтым, без признаков плесени и запаха аммиака. Мицелий следует хранить при температуре не выше +2 градусов, чтобы он не потерял свои свойства.
Для посадки мицелия в субстрат удобно использовать полиэтиленовые мешки. Существует два основных способа: первый предполагает укладку субстрата послойно с пересыпкой мицелием, а второй — добавление мицелия в прорези в мешках. Главное — не утрамбовывать субстрат слишком плотно, чтобы обеспечить доступ воздуха.
После посадки начинается инкубационный период, который длится около двух недель. В это время мешки с мицелием нужно хранить при температуре +19…+21 градус, без освещения, и следить, чтобы температура субстрата не превышала +30 градусов. Затем температуру понижают до +11…+14 градусов и обеспечивают освещение лампами дневного света на 9 часов в сутки.
Через 15-20 дней после посадки вешенки начнут расти. Грибы рекомендуется аккуратно выкручивать из субстрата, а не срезать. Плодоношение идет волнами, и обычно самые обильные урожаи собираются в первые две волны. После четвертой волны субстрат стоит заменить, так как его питательная ценность значительно снижается.
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