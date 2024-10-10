Как продлить плодоношение ежевики: роль обрезки в уходе за растениями

Ежевика является одной из самых популярных ягодных культур среди дачников и садоводов. Она отличается обилием урожая, неприхотливостью и долговечностью. Но для того, чтобы кусты ежевики ежегодно радовали богатым урожаем, за ними нужно правильно ухаживать, в том числе регулярно проводить обрезку.

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Зачем нужна обрезка ежевики?

Обрезка ежевичных кустов преследует несколько важных целей:

Омоложение растений. Ежевика по своей природе является многолетней культурой. Со временем старые одревесневшие побеги становятся малопродуктивными, снижая общую урожайность. Своевременная обрезка позволяет регенерировать куст, стимулируя рост новых плодоносных побегов. Формирование компактной кроны. Без обрезки ежевика склонна к загущению и разрастанию в ширину. Это затрудняет уход и сбор урожая. Правильная обрезка помогает сформировать правильную, компактную и аккуратную крону куста. Профилактика болезней. Удаление старых, поврежденных и больных побегов помогает предотвратить распространение различных грибковых и бактериальных заболеваний ежевики. Увеличение урожайности. Обрезка способствует улучшению освещенности и аэрации кроны, стимулируя образование большего количества плодовых побегов и повышая общую урожайность.

Когда и как обрезать ежевику?

Обрезку ежевики традиционно проводят дважды в год — весной и осенью.

Весенняя обрезка:

Проводится ранней весной, до начала сокодвижения

Удаляются все прошлогодние побеги, отплодоносившие в предыдущем сезоне

Оставляют только молодые побеги текущего года, подрезая их на высоту 60-90 см

При этом прореживают загущенные кусты, убирая слабые и поврежденные побеги

Осенняя обрезка:

Выполняется после окончания плодоношения, в сентябре-октябре

Удаляют все отплодоносившие в этом сезоне побеги

Проводят формирующую обрезку, укорачивая и прореживая молодые побеги

Грамотная и регулярная обрезка ежевики позволяет значительно продлить срок плодоношения кустов, повысить урожайность и улучшить качество ягод. Это важный агроприем, без которого не обойтись при выращивании этой культуры.