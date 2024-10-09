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Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды

2:27
Садоводство » Советы

Традиционно лук на Руси сеяли под зиму, а весной он был первым урожаем с грядок. Однако в последние годы всё больше огородников отказываются от этого проверенного метода. Что заставляет их пересматривать привычные агротехнические приемы?

Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Преимущества зимней посадки лука

Ранняя весенняя посадка луковиц имеет целый ряд преимуществ:

  1. Более ранний урожай. Лук, высаженный под зиму, успевает хорошо укорениться и раньше пойти в рост, давая урожай на 2-3 недели раньше весенних посадок.
  2. Меньше трудозатрат. Осенняя посадка лука требует меньшего ухода, чем весенний посев семян, прореживание и пересадка.
  3. Лучшее качество. Луковицы, выросшие из крупных, хорошо развитых семян, получаются более крупными и сочными.
  4. Экономия места. На одной и той же площади получается больший урожай, чем при весенних посевах.

Поэтому ранее зимний посев лука был очень распространен в традиционном огородничестве.

Причины сокращения зимних посадок лука

Несмотря на явные плюсы, всё больше огородников отказываются от осенней посадки лука. Почему?

  1. Нестабильные погодные условия. В последние годы зимы стали менее стабильными: частые оттепели, резкие перепады температур, ранние оттепели весной. Это увеличивает риск вымерзания или выпревания лука.
  2. Рост популярности яровых сортов. На рынке появляется все больше скороспелых, урожайных сортов лука для весенней посадки, которые не уступают по качеству зимним.
  3. Расширение ассортимента. Современные садоводы все чаще выращивают репчатый лук наряду с другими, менее требовательными сортами (шнитт-лук, лук-батун, порей и пр.), которые лучше приспособлены к весенним посадкам.
  4. Использование пленочных укрытий. При весенних посевах можно создать благоприятный микроклимат с помощью укрытий, ускорив тем самым созревание лука.

Таким образом, нестабильные зимы, появление новых сортов и агротехнологий постепенно вытесняют традиционную зимнюю посадку лука, делая весенние посевы более предпочтительными для современных огородников.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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