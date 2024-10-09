Обновляем забор: выбираем декоративные кусты для эффектного внешнего вида

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Если вы хотите сделать свой забор более привлекательным и украсить внешнюю сторону участка, посадка декоративных кустарников - отличное решение. Правильно подобранные растения смогут не только преобразить облик вашей территории, но и выполнять практические функции.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0

Какие кустарники лучше всего подходят для оформления внешней стороны забора? Рассмотрим наиболее популярные и эффектные варианты.

Барбарис

Этот колючий кустарник с яркой листвой и красивыми ягодами отлично защищает участок от посторонних взглядов. Барбарис бывает нескольких видов, которые различаются по высоте, форме и окраске листьев. Он хорошо переносит стрижку и формовку, поэтому из барбариса можно создавать живые изгороди.

Спирея

Воздушные, пышно цветущие кусты спиреи разных сортов прекрасно смотрятся вдоль забора. Они отличаются компактностью, неприхотливостью и обильным цветением. Например, спирея Вангутта с белыми соцветиями или спирея японская с розовыми цветами.

Чубушник

Также называемый садовым жасмином, этот кустарник покрывается в период цветения белоснежными душистыми цветками. Чубушник имеет аккуратную, компактную форму и хорошо переносит формовку, что позволяет создавать из него красивые живые изгороди.

Дерен

Яркие окрашенные побеги дерена эффектно контрастируют с зеленой листвой. Особенно хороши сорта с красными или желтыми ветвями, которые особенно выразительно смотрятся зимой. Дерен легко поддается стрижке и формированию.

Калина

Благодаря своей декоративности, калина часто используется для украшения забора. Её белоснежные зонтичные соцветия сменяются красными или оранжевыми плодами-калинками, которые придают участку осеннее очарование.

Эти и многие другие кустарники могут стать прекрасным обрамлением вашего забора, преображая внешний вид участка и делая его более уютным и привлекательным. Главное - правильно подобрать растения, соответствующие климату и условиям вашей местности.

Уточнения

Чубу́шник — род кустарников из семейства Гортензиевые (Hydrangeaceae).



Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).

