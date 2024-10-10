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Как сделать приподнятую грядку: советы опытных садоводов

1:53
Садоводство

Выберите место

Найдите подходящее место рядом с вашим домом, которое получает достаточное количество солнечного света для ваших растений. Убедитесь, что на участке есть хороший дренаж, чтобы предотвратить заболачивание.

Как сделать приподнятую грядку: советы опытных садоводов
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Определите размер и форму

Определитесь с размером и формой ваших приподнятых грядок. Учитывайте доступное пространство, ваши потребности в садоводстве и доступность для обслуживания.

Соберите материалы

Соберите необходимые материалы, такие как деревянные доски, шлакоблоки или кирпичи, чтобы построить приподнятые стены грядки. Убедитесь, что они прочные и долговечные.

Подготовьте почву

Очистите территорию от травы, сорняков и мусора. При необходимости разровняйте землю и взрыхлите почву, чтобы способствовать здоровому росту корней.

Соорудите грядку

Соорудите приподнятые стены грядки, расположив выбранные материалы в желаемой форме. Убедитесь, что они надежно закреплены на месте и выровнены.

Заполните грунтом

Заполните приподнятую грядку почвенной смесью, богатой питательными веществами, подходящей для ваших растений. Вы можете использовать комбинацию садовой земли, компоста и органических веществ для создания плодородной среды для выращивания.

Посадите растения

Как только приподнятая грядка будет готова, посадите желаемые овощи, травы, цветы или другие растения.

Полив и мульча

Регулярно поливайте растения, обеспечивая достаточное количество влаги без чрезмерного полива. Нанесите слой органической мульчи, такой как солома или древесная стружка, вокруг растений, чтобы сохранить влагу и подавить рост сорняков.

 

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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