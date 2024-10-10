3 натуральные подкормки для рассады, которые заменят магазинные удобрения

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы получить хороший урожай, важно правильно вырастить рассаду, а для этого не обойтись без подкормок. Многие садоводы предпочитают натуральные средства вместо покупных удобрений. Биологически чистые продукты не только безопасны, но и зачастую более эффективны, чем их магазинные аналоги. Среди самых популярных народных подкормок — зола, янтарная кислота и настой луковой шелухи.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

1. Зольный раствор

Зола является отличным источником калия, фосфора и других важных микроэлементов. Использовать зольный раствор рекомендуется для рассады, которая уже готова к высадке в открытый грунт. Для приготовления раствора нужно 1 стакан свежей древесной золы на 9 литров воды температурой 40-45 градусов. Раствор тщательно перемешивают и оставляют на сутки. После процеживания его можно использовать для полива под корень.

2. Янтарная кислота

Если растениям требуется поддержка иммунитета, стоит применить янтарную кислоту. Она помогает корням лучше усваивать питательные вещества из почвы. Для приготовления раствора измельчите таблетку янтарной кислоты и растворите 2 г порошка в 1 литре воды. Этим раствором поливают рассаду после пикировки и перед высадкой в грунт.

3. Настой луковой шелухи

Луковая шелуха содержит множество микроэлементов, а также обладает дезинфицирующими свойствами. Для приготовления настоя нужно наполнить литровую ёмкость сухой луковой шелухой и залить её кипятком. После остывания настой разбавляют водой в соотношении 1:5 и используют для полива.

Народные средства — это экологически чистый и экономичный способ обеспечить вашу рассаду всем необходимым для успешного роста и развития.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

