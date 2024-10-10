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Вьющиеся цветы: лучшие растения для украшения вашего сада

1:09
Садоводство

Ипомея

Ипомея известна своими яркими и трубчатыми цветами, которые цветут различными оттенками, включая оттенки фиолетового, розового, синего и белого.

Вьющиеся цветы: лучшие растения для украшения вашего сада
Фото: creativecommons.org by YuJeen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.ru

Они быстрорастущие и могут быстро покрыть строения своей пышной листвой и красивым цветением. Ипомея предпочитает солнце и хорошо дренированную почву.

Клематис

Клематис — универсальное вьющееся растение, которое предлагает широкий спектр цветов и форм.

От крупных, эффектных цветов до нежных и изысканных — найдется сорт клематисов на любой вкус. Эти растения хорошо растут в полутени, в зависимости от сорта, и они ценят хорошо дренированную почву.

Жасмин

Жасмин — это ароматный вьющийся цветок, который источает сладкий и опьяняющий аромат. Он производит гроздья маленьких белых цветов в форме звезды, которые выделяются на фоне его блестящей темно-зеленой листвы.

При включении вьющихся цветов в свой сад важно обеспечить надлежащую поддержку для их роста.

Уточнения

Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین‎ — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые (Oleaceae).
 

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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