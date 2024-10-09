Комнатный лимон: 5 причин, почему нет плодов

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лимонное дерево в домашних условиях может радовать пышной зеленью, но добиться от него плодов — задача не из лёгких.

Фото: Wikipedia by Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0

Одного правильного ухода недостаточно: важнейшим условием для плодоношения является правильная прививка. Если прививку не сделать или она выполнена неправильно, шансы на урожай стремятся к нулю.

Однако даже привитый лимон иногда отказывается плодоносить. Существует, по крайней мере, пять причин, которые могут стать препятствием для появления плодов.

1. Температура

Лимонное дерево очень чувствительно к температурным условиям. Летом необходимо поддерживать в помещении 18-22 градуса тепла, а зимой температура должна снижаться до 12-15 градусов.

2. Влажность

Высокая влажность воздуха — один из ключевых факторов для здоровья лимона. Опрыскивать растение нужно не реже, чем 1-2 раза в неделю, используя отстоянную воду комнатной температуры. Зимой требуется чаще увлажнять воздух или накрывать радиаторы мокрой тканью.

3. Полив

Недостаток воды может привести к тому, что лимон начнёт сбрасывать листья и бутоны, лишаясь сил для плодоношения. Поливать дерево нужно регулярно, как только земля становится сухой и серой, а горшок — легче.

4. Цветение

Если лимон обильно цветёт, не стоит оставлять все бутоны: они забирают силы у растения. Оптимальное соотношение — один цветок на каждые 10-15 полноценных листьев.

5. Подкормка и условия почвы

Нехватка питательных веществ, недостаток солнечного света или плохая почва могут стать причиной того, что лимон не принесёт плодов. Чтобы этого избежать, важно регулярно удобрять растение, следить за уровнем кислотности почвы (pH не выше 7) и организовать хороший дренаж.

Таким образом, чтобы добиться плодоношения комнатного лимона, необходимо создать для него оптимальные условия и внимательно следить за его состоянием.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

