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Как вырастить салат без горечи: секреты опытных огородников

2:11
Садоводство

Салат — один из самых любимых видов зелени у дачников, но иногда его нежный вкус может неожиданно обернуться горечью. Что же делать, если ваш салат стал горчить? Исправить эту ситуацию можно как для растений, которые еще растут в огороде, так и для листьев, которые уже готовы к употреблению. Как сохранить салат хрустящим и вкусным рассказывают авторы журнала "В гостях у грядки".

Как вырастить салат без горечи: секреты опытных огородников
Фото: https://www.flickr.com/photos/nsalt/2808200115/ by Nick Saltmarsh from London, UK, CC BY 2.0

Убираем горечь еще на грядке

Чтобы салат не горчил, важно правильно выбирать сорта. Сорта салата, которые выделяют зелёный сок, как правило, обладают мягким вкусом, в то время как сорта с белым соком чаще всего горчат.

Даже если вы посадили горький сорт, его можно спасти отбеливанием: за две недели до сбора урожая накройте растения непрозрачным ведром. Это сделает листья более нежными и хрустящими.

Полив — ключевой фактор для сладкого салата

Недостаток полива — одна из главных причин горечи в салате. Поливать зелень нужно сразу после посева и поддерживать почву влажной до появления всходов. Когда начнется формирование розетки, полив можно уменьшить до одного раза в два-три дня. Замульчировав почву, вы сохраните влагу и улучшите вкус салата.

Идеальные условия для роста

Для получения вкусного салата важна правильная плотность посадок. Между растениями нужно оставлять около 15 см, а для кочанных сортов — 20-25 см. Это обеспечит свободное развитие, задержит появление горечи и увеличит срок хранения зелени на грядке.

Как избавиться от горечи в сорванных листьях

Если ваш салат уже оказался горьким, его можно реанимировать несколькими способами. Обрежьте корни и замочите листья в холодной воде с добавлением уксуса, подержите в подсоленной воде или промойте в теплой воде. Вкусовые качества можно улучшить, добавив лимонный сок, оливковое масло или уксус с травами непосредственно в блюдо.

Уточнения

Лату́к посевной или Салат латук (лат. Lactúca satíva) — вид однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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