Лучшие удобрения для пионов осенью: что выбрать для здоровых растений

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенью пионы требуют особого внимания и ухода, включая две важные подкормки — до и после обрезки листьев, которые проводятся в сентябре и октябре. Основное правило — завершить все процедуры минимум за месяц до наступления морозов, делится опытом садовод Ольга Никонорова на сайте "Антонов сад".

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Для этого используются фосфорно-калийные удобрения: монофосфат калия, суперфосфат, калимагнезия, а также органические подкормки — компост, зола и костная мука. Перед внесением жидких удобрений рекомендуется обильно полить почву, чтобы защитить корни от возможных ожогов.

Как ухаживать за пионами осенью: простые правила

Особенности ухода за древовидными, травянистыми пионами и ИТО-гибридами

Каждый вид пиона имеет свои особенности. Древовидные пионы — это кустарники с мощными, одревесневшими стеблями, которые сохраняются зимой. Травянистые пионы, напротив, сбрасывают свои зелёные стебли и уходят в глубокую спячку. Межвидовые ИТО-гибриды сочетают в себе черты обоих типов и требуют схожего ухода.

Минеральные и органические удобрения для питания пионов

Осенняя подкормка фосфорно-калийными удобрениями помогает подготовить пионы к зиме и обеспечивает пышное цветение в следующем сезоне. Важно не использовать азотные удобрения осенью, так как они могут спровоцировать рост зелёной массы, что ослабит растение в зимний период.

Советы по применению удобрений

Фосфор и калий необходимы для улучшения зимостойкости пионов и повышения их устойчивости к заболеваниям. Например, монофосфат калия растворяют в воде и поливают растения, а суперфосфат вносят в почву в сухом виде. Органические удобрения, такие как компост и зола, обогащают почву, создавая условия для здорового роста.

Частые ошибки при подкормке пионов и как их избежать

Распространённые ошибки, такие как избыточное внесение удобрений или неправильный выбор состава, могут негативно сказаться на состоянии пионов. Важно соблюдать график подкормки и точно дозировать удобрения, чтобы не вызвать ожоги корней и не ослабить растение перед зимой.

Другие важные мероприятия по уходу за пионами

Помимо подкормки, осенью пионы требуют обрезки и мульчирования. Эти меры помогают защитить растения от морозов и улучшают их состояние в зимний период. Мульчирование проводят торфом, перегноем или опилками, когда почва уже начинает замерзать.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

