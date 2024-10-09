Освещение и температура: ключ к успешному выращиванию рассады

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить здоровую рассаду дома — задача, требующая особого подхода. Часто начинающие садоводы сталкиваются с проблемами, начиная от неудачного прорастания семян до полного увядания ростков. Чтобы гарантировать успешное развитие молодых саженцев, необходимо создать оптимальные условия по свету и температуре, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner

Как создать идеальные условия для рассады

Температурный режим

Обеспечить нужную температуру для рассады в домашних условиях может быть непросто, но это возможно. В начале прорастания семян поддерживайте температуру около 15°C, чтобы стимулировать развитие корневой системы и предотвратить вытягивание растений.

Придерживайтесь этого уровня в течение пяти-семи дней, затем постепенно поднимите температуру до 20-25°C, что позволит рассаде расти более активно.

Световой режим

Освещение играет ключевую роль в выращивании рассады, особенно зимой, когда естественной инсоляции недостаточно. В феврале важно использовать искусственное освещение: светодиодные, люминесцентные, фитолампы и другие виды ламп.

В первые 48-72 часа после появления всходов обеспечьте круглосуточное освещение. Затем сократите свет до 12-14 часов в день, используя дополнительное освещение утром и вечером.

Если посадка приходится на март, увеличьте инсоляцию, размещая рассаду на южных или восточных подоконниках. Чистые окна и растения, расположенные как можно ближе к свету, помогут улучшить освещенность. Угол наклона горшков и регулярное поворачивание на 180° также помогут растениям расти ровно и получать равномерное освещение.

Создание правильных световых и температурных условий — залог крепкой и здоровой рассады. Несоблюдение этих условий часто приводит к гибели молодых растений, поэтому важно внимательно следить за их развитием.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

