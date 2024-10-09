Легко и просто: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Удалите косточку

Возьмите косточку от спелого авокадо и аккуратно очистите от мякоти. Будьте осторожны, чтобы не удалить коричневую кожицу.

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Подготовьте косточку

Вставьте три или четыре зубочистки в середину косточки, равномерно расположенные друг от друга. Эти зубочистки помогут подвесить косточку в воде.

Поместите в воду

Наполните стакан или банку водой. Опустите конец косточки зубочисткой в воду так, чтобы нижняя часть была погружена, а верхняя торчала наружу.

Найдите хорошее место

Поставьте стакан или банку в теплое место с непрямыми солнечными лучами. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Регулярно меняйте воду

Каждые несколько дней сливайте воду и снова наполняйте стакан или банку свежей водой. Это помогает предотвратить появление плесени и обеспечивает косточку необходимой влагой.

Дождитесь появления ростков

Для того, чтобы косточка проросла, может потребоваться от двух до шести недель. Будьте терпеливы и следите за этим.

Посадите в почву

Как только стебель вырастет в длину, пора посадить косточку в горшок с почвой. Выберите горшок с хорошим дренажем и заполните его смесью почвы и компоста.

Уход за растением

Поставьте горшок на солнечное место, желательно возле окна. Регулярно поливайте растение, поддерживая почву влажной.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

