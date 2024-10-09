Бережная подготовка клубники к зиме: все о необходимости и тонкостях осенней обрезки

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Обрезка клубники осенью — важный агротехнический приём, который помогает растениям пережить зимний период и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Однако далеко не все садоводы знают, как правильно проводить эту процедуру и зачем она нужна.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Зачем обрезать клубнику осенью?

Основная цель осенней обрезки клубники — это подготовка растений к зимовке и стимуляция формирования новых здоровых розеток. Это помогает:

Предотвратить зимние повреждения. Удаление старых, отмерших листьев и усов уменьшает риск загнивания растений под снегом, поражения грибковыми болезнями. Повысить продуктивность. Обновление куста стимулирует образование большего количества молодых, плодоносных побегов, что положительно сказывается на урожайности. Улучшить качество плодов. Молодые, здоровые розетки обеспечивают клубнике лучшее питание и развитие, что ведет к более крупным, вкусным и красивым ягодам.

Как правильно обрезать клубнику осенью?

Обрезку клубники проводят в сентябре-октябре, когда растения заканчивают вегетацию и готовятся к зиме. Для этого необходимо:

Удалить все старые, усохшие или больные листья. Срезать их нужно близко к основанию куста. Аккуратно срезать все усы, которые образовались за сезон. Оставлять их не следует, так как они истощают материнский куст. Избавиться от сорняков в междурядьях. Это улучшит аэрацию, освещенность и условия питания культуры. При необходимости провести мульчирование приствольного круга торфом, компостом или опилками. Это защитит корни от вымерзания.

После проведения обрезки и очистки клубника будет готова к успешной зимовке и порадует хозяев обильным урожаем в следующем сезоне. Своевременная осенняя подготовка гарантирует крепкие, здоровые растения.