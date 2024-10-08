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Высокий урожай томатов: как правильно разместить растения

1:56
Садоводство

Многие дачники и огородники с радостью выращивают помидоры на своих участках, ведь эта культура отличается не только разнообразием форм и размеров, но и широкой областью применения.

Высокий урожай томатов: как правильно разместить растения
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Томаты можно употреблять в свежем виде, добавлять в блюда или заготавливать на зиму. Несмотря на то что помидоры способны расти практически на любых почвах, каждый опытный садовод использует свои секреты для достижения высокого урожая.

Стандартные процедуры, такие как проращивание семян, посев рассады, высадка в теплицу или на открытый грунт, правильный полив и подкормка, знакомы каждому. Однако существует важная деталь, которую нельзя упускать, иначе весь труд может оказаться напрасным, а урожай значительно уменьшится или не вызреет.

Расстояние между растениями — ключевой фактор успеха в выращивании томатов. Неверно подобранные расстояния между кустами могут привести к плохой циркуляции воздуха, недостаточному доступу солнечного света и перенасыщению влагой, что особенно важно для высокорослых, среднерослых и низкорослых сортов.

Для высокорослых томатов важно соблюдать расстояние между растениями 50-70 см, а между рядами — 70-100 см. Среднерослые сорта нужно высаживать на 55-60 см друг от друга и оставлять междурядья 70-80 см. Низкорослые томаты требуют расстояния между кустами 45-50 см, а междурядья можно сократить до 25-30 см.

Пренебрежение этим простым правилом может привести к значительным потерям урожая. Чтобы растения чувствовали себя комфортно и радовали вас обилием плодов, важно строго соблюдать рекомендации по размещению.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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