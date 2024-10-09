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Сохраняем зимний запас: пошаговая инструкция по длительному хранению моркови

2:10
Садоводство » Овощи

Морковь — один из самых популярных и полезных овощей, который многие садоводы стремятся вырастить на своих участках. Но как сохранить этот витаминный запас до следующего сезона? Существует несколько эффективных способов, позволяющих надолго сберечь морковь свежей и вкусной.

Сохраняем зимний запас: пошаговая инструкция по длительному хранению моркови
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Подготовка моркови к хранению

Для успешного хранения моркови важно правильно ее подготовить. Убирать корнеплоды следует в сухую погоду, когда ботва начинает подсыхать. Морковь выкапывают вместе с хвостовой частью, не повреждая кожуру.

Сразу после уборки необходимо тщательно очистить морковь от земли, удалить ботву, оставив пеньки 1,5-2 см длиной. Повреждённые и больные корнеплоды лучше сразу отбраковать.

Выбор подходящих способов хранения

В зависимости от имеющихся условий и предпочтений, морковь можно сохранять разными способами:

  1. Хранение в погребе или подвале. Для этого морковь укладывают в деревянные ящики, ящики из пенопласта или другие емкости, пересыпая влажным песком, торфом или опилками. Оптимальная температура — +1…+4°C, влажность — 85-90%.
  2. Хранение в ящиках с землей. Морковь выкладывают в ящики с увлажненной землей, которые затем помещают в прохладное, темное место. Важно следить, чтобы земля не пересыхала.
  3. Хранение в траншеях. Корнеплоды складывают в вырытые в земле траншеи, укрывают сухой листвой, ветками и засыпают грунтом. Сверху устраивают слой соломы или другого изоляционного материала.
  4. Хранение в холодильнике. Морковь помещают в полиэтиленовые пакеты или контейнеры и убирают в нижние, более холодные отсеки холодильника.

Для продления свежести моркови важно регулярно проверять ее состояние во время хранения и своевременно удалять подгнившие или деформированные корнеплоды.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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