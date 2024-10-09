Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые провели исследования водорослей на глубине Северного Ледовитого океана
Преображение зоны декольте: получите сияние, которого вы заслуживаете
Развод Муцениеце и Прилучного может иметь плохие последствия для их детей — психолог
Тревожность после отпуска: как повседневные дела могут стать испытанием
Рост ипотечных сделок привёл к рекордам на рынке недвижимости
Врач предупреждает: повышенная потливость может сигнализировать о раке крови
Советская малолитражка могла конкурировать с японскими авто
10 невероятных фактов о кошках
Москва вышла в лидеры по увеличению стоимости аренды однокомнатных квартир

Ржавчина на груше: как распознать и победить опасное грибковое заболевание

2:19
Садоводство » Деревья и кустарники

Ржавчина груши — серьёзное грибковое заболевание, которое может нанести значительный вред деревьям и серьезно снизить урожайность. Если своевременно не принять меры, ржавчина может привести к ослаблению, гибели деревьев и потере плодов. Однако существует ряд эффективных способов профилактики и лечения этого недуга.

Ржавчина на груше: как распознать и победить опасное грибковое заболевание
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Симптомы и вред ржавчины

Одним из первых признаков ржавчины на груше становятся оранжевые или желто-бурые пятна, появляющиеся на листьях весной. Со временем они могут покрыть всю поверхность листа, вызывая его преждевременное увядание и опадание.

Поражение ржавчиной ослабляет растение, снижает его устойчивость к другим болезням и вредителям. Больные деревья отстают в росте, дают мелкие, деформированные плоды, а иногда и вовсе засыхают.

Профилактика ржавчины груш

Чтобы предотвратить возникновение и распространение ржавчины, необходимо соблюдать ряд профилактических мер:

  1. Регулярно очищать сад от опавшей листвы и других растительных остатков, которые могут быть источником инфекции.
  2. Своевременно обрезать, удалять и сжигать сильно поврежденные ветви и ветки.
  3. Высаживать устойчивые к ржавчине сорта груш, например, Осенняя Яковлева, Любимица Клаппа, Вильямс.
  4. Регулярно вносить в почву органические и минеральные удобрения для поддержания здоровья деревьев.
  5. Соблюдать оптимальные сроки и способы полива, не допуская переувлажнения.

Лечение ржавчины

При первых признаках заболевания следует незамедлительно принимать меры по лечению:

  1. Тщательно обработать деревья фунгицидными препаратами, содержащими медь (Бордоская жидкость, Оксихом, Хом). Первую обработку проводить весной до распускания почек, вторую — в период вегетации
  2. Для профилактики можно опрыскивать деревья биопрепаратами на основе триходермы или других грибов.
  3. При сильном поражении, особенно на плодах, использовать более сильные фунгициды, например, Скор, Топаз, Строби.
  4. Обязательно удалять и уничтожать все поражённые листья и ветки.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Экономим деньги на клумбу: как бесплатно размножить розы и лилии
Садоводство, цветоводство
Экономим деньги на клумбу: как бесплатно размножить розы и лилии Аудио 
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Советы
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире Аудио 
Полезно ли спать с домашними животными
Домашние животные
Полезно ли спать с домашними животными Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк": российская огневая мощь на поле боя Дмитрий Плотников Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость Любовь Степушова От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Последние материалы
Маски сброшены: НАТО перестало называть себя оборонным альянсом
Татика провоцирования: КНР осуждает военные поставки США на Тайвань
Как инфракрасное излучение делает вас магнитом для комаров
Вслед за Россией: Турция блокирует Discord на территории страны
Ржавчина на груше: как распознать и победить опасное грибковое заболевание
Мифы, которые пора забыть: чек-лист устаревших убеждений о гигиенических процедурах
Список покупок: в НАТО заявили о создании списка вооружений для ВСУ
Перспективное будущее: Конго планирует увеличить добычу газа на 50%
Ваш первый раз в небе: 6 ключевых советов для опытных авиапутешественников
Выскоконцентрированный ужас: массовая эвакуация во Флориде в преддверии урагана Милтон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.