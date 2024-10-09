Ржавчина на груше: как распознать и победить опасное грибковое заболевание

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Ржавчина груши — серьёзное грибковое заболевание, которое может нанести значительный вред деревьям и серьезно снизить урожайность. Если своевременно не принять меры, ржавчина может привести к ослаблению, гибели деревьев и потере плодов. Однако существует ряд эффективных способов профилактики и лечения этого недуга.

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Симптомы и вред ржавчины

Одним из первых признаков ржавчины на груше становятся оранжевые или желто-бурые пятна, появляющиеся на листьях весной. Со временем они могут покрыть всю поверхность листа, вызывая его преждевременное увядание и опадание.

Поражение ржавчиной ослабляет растение, снижает его устойчивость к другим болезням и вредителям. Больные деревья отстают в росте, дают мелкие, деформированные плоды, а иногда и вовсе засыхают.

Профилактика ржавчины груш

Чтобы предотвратить возникновение и распространение ржавчины, необходимо соблюдать ряд профилактических мер:

Регулярно очищать сад от опавшей листвы и других растительных остатков, которые могут быть источником инфекции. Своевременно обрезать, удалять и сжигать сильно поврежденные ветви и ветки. Высаживать устойчивые к ржавчине сорта груш, например, Осенняя Яковлева, Любимица Клаппа, Вильямс. Регулярно вносить в почву органические и минеральные удобрения для поддержания здоровья деревьев. Соблюдать оптимальные сроки и способы полива, не допуская переувлажнения.

Лечение ржавчины

При первых признаках заболевания следует незамедлительно принимать меры по лечению:

Тщательно обработать деревья фунгицидными препаратами, содержащими медь (Бордоская жидкость, Оксихом, Хом). Первую обработку проводить весной до распускания почек, вторую — в период вегетации Для профилактики можно опрыскивать деревья биопрепаратами на основе триходермы или других грибов. При сильном поражении, особенно на плодах, использовать более сильные фунгициды, например, Скор, Топаз, Строби. Обязательно удалять и уничтожать все поражённые листья и ветки.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

