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Вкус лета на вашем подоконнике: выращиваем помидоры в домашних условиях

Садоводство » Овощи

Многие садоводы мечтают получить собственный урожай вкусных и ароматных помидоров. Но что делать, если нет дачного участка? Оказывается, даже в квартире можно успешно выращивать томаты!

Вкус лета на вашем подоконнике: выращиваем помидоры в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner

Подбор сортов для выращивания в помещении

Не все томаты подходят для культивирования в закрытом пространстве. Лучше всего выбирать компактные, низкорослые и детерминантные сорта. Они не вырастают слишком высокими и не требуют пасынкования. Хорошие варианты: Балконное чудо, Малиновый звон, Красный факел, Бейби, Бабушкин подарок.

Освещение и температурный режим

Для нормального роста и плодоношения томатам необходимо много света. Лучше всего размещать их на южных или юго-восточных окнах. Если света недостаточно, можно использовать дополнительную досветку фитолампами.

Оптимальная температура для культивирования помидоров в помещении — 20-25°C днем и 16-18°C ночью. Перепады температур больше 6-8°C нежелательны.

Посадка и уход

Сеять семена на рассаду нужно в феврале-марте. Высаживать готовые саженцы в емкости объемом 5-7 л. Почва должна быть плодородной, рыхлой, с добавлением песка и перегноя.

Поливать помидоры следует регулярно, но умеренно — почва должна немного подсыхать между поливами. Обязательно нужно опрыскивать растения, особенно в период цветения и плодоношения.

Подкормки комплексными минеральными удобрениями проводят каждые 2-3 недели. Также можно использовать органические подкормки, например, настой из крапивы или травяной чай.

Для хорошего проветривания и предотвращения появления болезней нужно регулярно открывать окна в помещении.

Сбор урожая и дальнейшее использование

Первые плоды можно собирать через 2-3 месяца после высадки рассады. Для получения качественных томатов важно своевременно удалять пасынки, подвязывать растения и формировать куст.

Собранные помидоры можно использовать свежими, а также для приготовления различных блюд, соусов, консервирования. Они станут отличным дополнением к домашней кухне.

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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