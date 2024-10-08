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Уход за орхидеями: как не навредить цветку после покупки

1:33
Садоводство

Многие новички в цветоводстве сталкиваются с проблемой ухода за орхидеями, полагая, что этот цветок чрезвычайно требователен и трудно сохранить его до следующего цветения.

Уход за орхидеями: как не навредить цветку после покупки
Фото: flickr.com by Maja Dumat, CC BY 2.0

Однако орхидеи — это удивительно стойкие растения, и основная причина их гибели — это ошибки самих начинающих садоводов. Многие действия, которые кажутся правильными, на самом деле вредят цветку.

Одна из распространённых ошибок — посадка орхидеи в обычную землю. Корни этого растения нуждаются в хорошей вентиляции, а в стандартном грунте они могут начать загнивать. Для успешного выращивания орхидей необходимо использовать специальный субстрат, который может включать кусочки коры, керамзит, кокосовые волокна и другие материалы, способствующие дренажу и воздухообмену.

Ещё одна проблема — использование непрозрачных горшков. Корни орхидеи активно участвуют в фотосинтезе, и если они не получают достаточного света, растение недополучает необходимые ему питательные вещества. Прозрачные вазоны — лучший выбор для успешного роста.

Неправильное внесение подкормки тоже может нанести вред. Многие считают, что орхидею после покупки нужно сразу подкормить, но на самом деле это растение после пересадки находится в состоянии стресса. Лучший подход — дать орхидее время адаптироваться, а подкормку вводить только после окончания цветения.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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