Огород мечты начинается с правильной подкормки: как использовать конский навоз

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Конский навоз — один из самых ценных и распространённых органических удобрений, которое может с успехом применяться на дачных участках. Он богат питательными веществами, необходимыми для роста и развития растений. Но не все культуры одинаково хорошо реагируют на такую подкормку. Рассмотрим, что лучше всего удобрять конским навозом.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Преимущества конского навоза

Этот вид органики обладает целым рядом полезных свойств:

Высокое содержание азота, фосфора и калия — основных макроэлементов, необходимых растениям.

Большое количество микроэлементов (железо, медь, марганец, цинк и др.), улучшающих минеральное питание.

Большое количество микроэлементов (железо, медь, марганец, цинк и др.), улучшающих минеральное питание. Высокая биологическая активность — улучшает структуру и плодородие почвы.

Отсутствие патогенных микроорганизмов, характерных для коровьего или свиного навоза.

Культуры, которым подходит конский навоз

Наибольшую пользу конский навоз приносит следующим растениям:

Овощи. Особенно хорошо реагируют на такую подкормку томаты, огурцы, кабачки, перцы, баклажаны. Она стимулирует их рост, плодоношение и улучшает качество плодов. Ягодные культуры. Малина, клубника, смородина, крыжовник хорошо усваивают питательные вещества из конского навоза. Плодовые деревья и кустарники. Внесение этого удобрения под яблони, груши, сливы, вишни способствует увеличению урожайности. Цветы. Конский навоз прекрасно подходит для роз, гладиолусов, георгинов, астр и других декоративных культур. Газон. Подкормка конским навозом делает газон более здоровым и зеленым.

Как и когда вносить конский навоз

Для большинства культур оптимальные сроки внесения — ранняя весна перед посадкой или осень. Свежий навоз вносят под перекопку, перепревший — можно рассыпать по поверхности почвы.

Дозы варьируются от 3 до 8 кг на 1 кв. м в зависимости от возраста и потребностей растений. Для деревьев и кустарников удобрение вносят в приствольный круг.

Конский навоз — бесценный помощник садоводов и огородников. Правильно используя его, можно существенно повысить плодородие почвы и получать щедрые урожаи разнообразных культур.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных.

