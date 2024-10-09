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Огород мечты начинается с правильной подкормки: как использовать конский навоз

2:37
Садоводство » Советы

Конский навоз — один из самых ценных и распространённых органических удобрений, которое может с успехом применяться на дачных участках. Он богат питательными веществами, необходимыми для роста и развития растений. Но не все культуры одинаково хорошо реагируют на такую подкормку. Рассмотрим, что лучше всего удобрять конским навозом.

Огород мечты начинается с правильной подкормки: как использовать конский навоз
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Преимущества конского навоза

Этот вид органики обладает целым рядом полезных свойств:

  • Высокое содержание азота, фосфора и калия — основных макроэлементов, необходимых растениям.
    Большое количество микроэлементов (железо, медь, марганец, цинк и др.), улучшающих минеральное питание.
  • Высокая биологическая активность — улучшает структуру и плодородие почвы.
  • Отсутствие патогенных микроорганизмов, характерных для коровьего или свиного навоза.

Культуры, которым подходит конский навоз

Наибольшую пользу конский навоз приносит следующим растениям:

  1. Овощи. Особенно хорошо реагируют на такую подкормку томаты, огурцы, кабачки, перцы, баклажаны. Она стимулирует их рост, плодоношение и улучшает качество плодов.
  2. Ягодные культуры. Малина, клубника, смородина, крыжовник хорошо усваивают питательные вещества из конского навоза.
  3. Плодовые деревья и кустарники. Внесение этого удобрения под яблони, груши, сливы, вишни способствует увеличению урожайности.
  4. Цветы. Конский навоз прекрасно подходит для роз, гладиолусов, георгинов, астр и других декоративных культур.
  5. Газон. Подкормка конским навозом делает газон более здоровым и зеленым.

Как и когда вносить конский навоз

Для большинства культур оптимальные сроки внесения — ранняя весна перед посадкой или осень. Свежий навоз вносят под перекопку, перепревший — можно рассыпать по поверхности почвы.

Дозы варьируются от 3 до 8 кг на 1 кв. м в зависимости от возраста и потребностей растений. Для деревьев и кустарников удобрение вносят в приствольный круг.

Конский навоз — бесценный помощник садоводов и огородников. Правильно используя его, можно существенно повысить плодородие почвы и получать щедрые урожаи разнообразных культур.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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