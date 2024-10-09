Огород мечты начинается с правильной подкормки: как использовать конский навоз

Конский навоз — один из самых ценных и распространённых органических удобрений, которое может с успехом применяться на дачных участках. Он богат питательными веществами, необходимыми для роста и развития растений. Но не все культуры одинаково хорошо реагируют на такую подкормку. Рассмотрим, что лучше всего удобрять конским навозом.
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Преимущества конского навоза
Этот вид органики обладает целым рядом полезных свойств:
Высокое содержание азота, фосфора и калия — основных макроэлементов, необходимых растениям. Большое количество микроэлементов (железо, медь, марганец, цинк и др.), улучшающих минеральное питание.
Высокая биологическая активность — улучшает структуру и плодородие почвы.
Отсутствие патогенных микроорганизмов, характерных для коровьего или свиного навоза.
Культуры, которым подходит конский навоз
Наибольшую пользу конский навоз приносит следующим растениям:
Овощи. Особенно хорошо реагируют на такую подкормку томаты, огурцы, кабачки, перцы, баклажаны. Она стимулирует их рост, плодоношение и улучшает качество плодов.
Ягодные культуры. Малина, клубника, смородина, крыжовник хорошо усваивают питательные вещества из конского навоза.
Плодовые деревья и кустарники. Внесение этого удобрения под яблони, груши, сливы, вишни способствует увеличению урожайности.
Цветы. Конский навоз прекрасно подходит для роз, гладиолусов, георгинов, астр и других декоративных культур.
Газон. Подкормка конским навозом делает газон более здоровым и зеленым.
Как и когда вносить конский навоз
Для большинства культур оптимальные сроки внесения — ранняя весна перед посадкой или осень. Свежий навоз вносят под перекопку, перепревший — можно рассыпать по поверхности почвы.
Дозы варьируются от 3 до 8 кг на 1 кв. м в зависимости от возраста и потребностей растений. Для деревьев и кустарников удобрение вносят в приствольный круг.
Конский навоз — бесценный помощник садоводов и огородников. Правильно используя его, можно существенно повысить плодородие почвы и получать щедрые урожаи разнообразных культур.
Уточнения
Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных.