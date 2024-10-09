Подготовка к новому сезону: всё, что нужно знать про осенний полив плодовых деревьев

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Осенью большинство садоводов сосредоточено на заготовке урожая и подготовке участка к зиме. Однако об орошении плодовых деревьев в этот период также не стоит забывать. Правильный полив осенью станет залогом их здорового состояния и богатого урожая в следующем сезоне.

Фото: Own work by Korona b, CC BY-SA 4.0

Зачем поливать осенью?

Хотя деревья к этому времени уже сбрасывают листву, их корневая система по-прежнему нуждается во влаге. Особенно это актуально в регионах с сухой осенью. Если земля пересохнет, то корни могут повредиться от морозов, а сами деревья ослабеть и стать более уязвимыми перед болезнями.

Кроме того, осенью плодовые деревья закладывают цветочные почки, из которых весной распустятся будущие цветы, а впоследствии и плоды. Достаточное увлажнение почвы способствует лучшему развитию этих почек.

Когда и сколько поливать?

Приступать к осеннему поливу плодовых деревьев следует, когда среднесуточная температура опустится ниже +10°C. В средней полосе России это, как правило, происходит в октябре.

Периодичность полива зависит от погодных условий. В засушливую осень деревья потребуют 1-2 обильных поливов из расчета 20-50 литров на дерево в зависимости от его возраста. Если же осень выдалась дождливой, достаточно будет одного-двух умеренных поливов.

Как правильно поливать?

Идеальным временем для полива считается вторая половина дня, когда солнце уже не так сильно испаряет влагу. Воду следует аккуратно вливать в приствольный круг на глубину 30-40 см, чтобы она могла хорошо пропитать грунт вокруг корней.

Приствольный круг при этом нужно предварительно рыхлить, чтобы вода быстрее впитывалась. После полива его можно мульчировать опилками, соломой или торфом, что поможет сохранить влагу.

Осенний полив — важная составляющая ухода за плодовыми деревьями, которая обеспечивает их успешную зимовку и хороший урожай в следующем сезоне. Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить по-настоящему здоровые и плодоносные деревья.