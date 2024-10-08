Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вредные привычки водителей: что убивает вашу машину
Неожиданный способ похудения: врач советует ложиться спать до 23:00
Эксперт: энергосберегающие окна могут сократить теплопотери на 50%
Как выбрать в магазине качественные баклажаны?
Игрок "Комо" Курто дисквалифицирован ФИФА на 10 матчей из-за расизма
Опасные ингредиенты в косметике: что нужно знать
Удивительное обоняние слонов: они узнают своих опекунов спустя годы
В Тольятти найдены убитыми дети 5 и 2 лет
Лучший лимонад, который вы когда-либо пробовали: лёгкий рецепт для дома

Дачный огород мечты: как подобрать лучшее дерево, чтобы оно прижилось и радовало годами

2:26
Садоводство » Деревья и кустарники

Решение посадить на даче своё собственное дерево — отличный вариант для тех, кто хочет озеленить свой участок и получить со временем полезные плоды или тень. Однако перед тем, как отправляться в питомник, стоит внимательно изучить основные критерии выбора подходящего дерева. Это поможет избежать ошибок и максимально продлить жизнь и здоровье растения.

Дачный огород мечты: как подобрать лучшее дерево, чтобы оно прижилось и радовало годами
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 4.0

Подходящий вид

Для начала определите, какой именно тип дерева вы хотите посадить: фруктовое, декоративное, хвойное. Учитывайте особенности климата вашего региона и размеры участка. Не стоит высаживать огромные деревья, если у вас небольшой дачный участок. Специалисты также советуют отдавать предпочтение местным, районированным сортам.

Корневая система

При выборе саженца обращайте внимание на его корневую систему. Здоровые корни должны быть плотными, упругими и без повреждений. Избегайте растений с переплетенными или деформированными корнями — они плохо приживаются на новом месте.

Ствол и крона

Ствол молодого дерева должен быть прямым, без изгибов и повреждений. Крона при этом должна быть хорошо сформированной и симметричной. Не стоит выбирать слишком раскидистые или непропорциональные экземпляры.

Размер и возраст

Лучше всего отдавать предпочтение небольшим саженцам в возрасте 1-2 лет. Они легче приживаются и быстрее адаптируются на новом месте. Крупные деревья с большими корнями могут плохо переносить пересадку.

Осмотр питомника

Перед покупкой внимательно осмотрите саженец в питомнике. Обратите внимание на отсутствие болезней, вредителей и механических повреждений. Выбирайте растения, которые выглядят здоровыми и ухоженными.

Соблюдение правил посадки

И, наконец, важно правильно посадить выбранное дерево. Следуйте рекомендациям агрономов по размерам ямы, уходу за корнями, поливу и другим необходимым мерам. Только так вы сможете надолго сохранить жизнь своему зеленому питомцу.

Выбор подходящего дерева для сада — процесс, требующий внимательности и знаний. Следуя этим советам, вы с уверенностью сможете подобрать саженец, который идеально впишется в ландшафт вашей дачи.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Еда и рецепты
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам Аудио 
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Еда и рецепты
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат Аудио 
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Подлива для макарон без мяса: очень аппетитная, с густой текстурой и кусочками помидоров
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Последние материалы
В Тольятти найдены убитыми дети 5 и 2 лет
Лучший лимонад, который вы когда-либо пробовали: лёгкий рецепт для дома
Внедорожники, которые не подведут
Новый режим санкций не повлияет ни на Россию, ни на ЕС: мнение эксперта
Как распознать признаки надвигающейся гибели орхидеи и вовремя предотвратить это
Министр спорта Дегтярёв призвал поддерживать атлетов в нейтральном статусе и не навешивать ярлыки
Собчак поддержала Ивлееву: участники голой вечеринки никогда больше не позвонили Насте
Жителей Ганы призывают воздержаться от секса
Белые медведи стали главной достопримечательностью Черчилла
Психолог дала советы Павлу Прилучному и Агате Муцениеце, которые не могут поделить детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.