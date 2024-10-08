Почему не стоит увлекаться глубокой перекопкой почвы на даче осенью?

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Осенняя перекопка почвы — традиционный агроприём, который многие дачники выполняют каждый год. Однако не все знают, что глубокая перекопка грунта осенью может иметь негативные последствия для растений.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, CC BY-SA 4.0

Разрушение структуры почвы

При глубокой перекопке (на штык лопаты или более) нарушается естественная структура грунта. Верхний гумусовый слой перемешивается с нижними плотными горизонтами. Это ухудшает водно-воздушный режим, так необходимый для питания растений.

Иссушение грунта

Глубокая осенняя перекопка обнажает мелкие прикорневые корни растений, делая их уязвимыми к влиянию низких температур и ветра. В результате весной, когда почва еще не успеет восстановиться, корневая система будет испытывать недостаток влаги, что негативно скажется на росте и развитии растений.

Уничтожение полезных микроорганизмов

Глубокое рыхление нарушает сложившиеся в земле устойчивые микробные сообщества. Полезные почвенные бактерии и грибы будут уничтожены, что приведет к снижению плодородия грунта.

Преждевременный промерзание

Перекопанная осенью глубокая почва быстрее промерзает. Это может стать критичным для некоторых растений, корневая система которых не успеет подготовиться к зиме.

Вымывание питательных веществ

Рыхление грунта осенью способствует более интенсивному вымыванию из почвы минеральных веществ, необходимых растениям. Соответственно, весной они будут испытывать дефицит питания.

В итоге, многократная глубокая перекопка грунта осенью может отразиться на состоянии почвы и развитии растений в следующем сезоне. Поэтому лучше ограничиться легким рыхлением верхнего слоя или вовсе отказаться от этой процедуры. Альтернативой может стать осенняя перекопка междурядий с оставлением гряд нетронутыми.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

