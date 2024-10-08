Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Украине раздались взрывы во время воздушной тревоги
Пирсинг: пять правил, которые сохранят ваше здоровье
Простой рецепт для домашних: как приготовить сочные и мягкие тушёные овощи
Ваша жизнь дороже: практические советы, как предотвратить ДТП с участием диких животных
Сийярто: Венгрия не боится остановки транзита газа через Украину
Какие собаки слишком независимы для жизни в доме
Диетологи рассказали о чудодейственных свойствах риса
Журнал Forbes объявил Тейлор Свифт самой богатой женщиной среди музыкантов
Настя Ивлеева пожаловалась на предательство коллег после голой вечеринки

Почему не стоит увлекаться глубокой перекопкой почвы на даче осенью?

2:01
Садоводство » Советы

Осенняя перекопка почвы — традиционный агроприём, который многие дачники выполняют каждый год. Однако не все знают, что глубокая перекопка грунта осенью может иметь негативные последствия для растений.

Почему не стоит увлекаться глубокой перекопкой почвы на даче осенью?
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, CC BY-SA 4.0

Разрушение структуры почвы

При глубокой перекопке (на штык лопаты или более) нарушается естественная структура грунта. Верхний гумусовый слой перемешивается с нижними плотными горизонтами. Это ухудшает водно-воздушный режим, так необходимый для питания растений.

Иссушение грунта

Глубокая осенняя перекопка обнажает мелкие прикорневые корни растений, делая их уязвимыми к влиянию низких температур и ветра. В результате весной, когда почва еще не успеет восстановиться, корневая система будет испытывать недостаток влаги, что негативно скажется на росте и развитии растений.

Уничтожение полезных микроорганизмов

Глубокое рыхление нарушает сложившиеся в земле устойчивые микробные сообщества. Полезные почвенные бактерии и грибы будут уничтожены, что приведет к снижению плодородия грунта.

Преждевременный промерзание

Перекопанная осенью глубокая почва быстрее промерзает. Это может стать критичным для некоторых растений, корневая система которых не успеет подготовиться к зиме.

Вымывание питательных веществ

Рыхление грунта осенью способствует более интенсивному вымыванию из почвы минеральных веществ, необходимых растениям. Соответственно, весной они будут испытывать дефицит питания.

В итоге, многократная глубокая перекопка грунта осенью может отразиться на состоянии почвы и развитии растений в следующем сезоне. Поэтому лучше ограничиться легким рыхлением верхнего слоя или вовсе отказаться от этой процедуры. Альтернативой может стать осенняя перекопка междурядий с оставлением гряд нетронутыми.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Почему опытные дачники сажают лук осенью: узнайте секрет
Садоводство, цветоводство
Почему опытные дачники сажают лук осенью: узнайте секрет Аудио 
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Еда и рецепты
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Подлива для макарон без мяса: очень аппетитная, с густой текстурой и кусочками помидоров
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Последние материалы
Белгородским аграриям предоставят налоговые послабления
Оборона без фортов: крупнейший строитель на Украине перестал возводить фортификации после обысков
Вудворд: Байден оскорблял Путина и Нетаньяху в приватных разговорах
Израильское варварство: Сирия обвиняет Израиль в бесчеловечном ударе по Дамаску
Сотни ракет: ЦАХАЛ отчиталась об атаке Хезболлы по Израилю
Зачем опытные кулинары кладут в суп кубики льда
Ложный след: Москва опровергает обвинения британской разведки в саботаже
Буря в пустыне: неизвестными атакована военная база США в Сирии
Обновление телеги: Дуров анонсировал новые функции для мессенджера
В ГАИ назвали способ избежать штрафа при проезде перекрестка на красный свет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.