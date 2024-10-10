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Минеральные и органические удобрения: когда и как применять для идеального урожая

3:24
Садоводство

Минеральные и органические удобрения — основа успешного огородничества, но важно знать, когда и чем подкормить растения, чтобы они давали лучший урожай. Садовод Антонина Изотова делится советами, как определить дефицит питательных веществ и правильно использовать удобрения для достижения максимальных результатов.

Минеральные и органические удобрения: когда и как применять для идеального урожая
Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, CC BY 2.0

Как определить, чего не хватает вашим растениям

Коровий навоз — это одно из самых популярных органических удобрений. Он богат азотом, но другие важные элементы в нём практически отсутствуют. Для сбалансированного питания растений я использую минеральные удобрения, чтобы восполнить нехватку микроэлементов. Вот несколько признаков, по которым можно определить, каких веществ не хватает вашим культурам.

Признаки дефицита азота: если у растений листья становятся бледными, мельчают и начинают желтеть, вероятнее всего, им не хватает азота. Для быстрой помощи используйте мочевину или аммиачную селитру.

Дефицит калия: края листьев могут белеть и со временем становятся коричневыми и сухими. Растения становятся слабыми и плохо переносят ветер. Исправить ситуацию поможет хлористый или сернокислый калий.

Нехватка фосфора: редкое, но заметное явление. Листья становятся тусклыми, тёмно-зелеными сверху и фиолетово-синими снизу. Восполнить недостаток можно суперфосфатом.

Борное голодание: проблема легко заметна по искривлённым стеблям и листьям. Овощи приобретают неправильную форму, а растения становятся уязвимыми к болезням. Для решения проблемы применяют борную кислоту.

Как использовать минеральные удобрения

Минеральные удобрения легко растворяются в воде и быстро усваиваются растениями. Для внекорневой подкормки я растворяю удобрение в воде и наношу его с помощью пульверизатора. Корневую подкормку удобнее делать с помощью садовой лейки.

Органические удобрения: как и когда использовать

Органические удобрения, такие как навоз, птичий помет, торф и компост, остаются популярными среди дачников благодаря своей природной силе. Однако даже они могут нанести вред, если использовать их неправильно.

  • Коровий навоз: используйте только хорошо перепревший навоз, так как свежий может содержать вредителей и стимулировать излишний рост зелени.
  • Птичий помёт: это мощное удобрение, которое требует осторожности. Его нужно смешивать с торфом или использовать в виде настойки.
  • Торф: несмотря на его разрыхляющие свойства, он беден на питательные вещества, поэтому его лучше комбинировать с другими удобрениями.
  • Компост: это доступное удобрение, которое легко приготовить из растительных остатков. Однако оно подходит только для взрослых растений, а не для рассады.
  • Древесная зола: отличное средство для снижения кислотности почвы и обогащения её микроэлементами, но её нельзя смешивать с азотными удобрениями.

Каждое удобрение имеет свои особенности, и важно соблюдать дозировку и правила его применения, чтобы избежать перекорма растений.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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