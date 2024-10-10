Рассада свёклы: секреты, которые вы не знали

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание свёклы рассадным методом — один из самых эффективных способов получить обильный урожай. Начинающие садоводы часто допускают ошибки при посадке и уходе за растениями, но с правильным подходом можно избежать многих проблем.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Как выращивать рассаду свеклы в теплице

Чтобы правильно определить время посева свёклы на рассаду, важно учитывать её сроки созревания, которые зависят от выбранного сорта. Обычно для средней полосы России оптимальное время посадки свеклы в открытый грунт наступает в начале мая, когда установится тёплая погода. Поэтому хорош вариант начинать посев в теплице уже в начале апреля.

Очень важно выбрать подходящий сорт свёклы: для приготовления блюд лучше подойдут столовые сорта, а для кормовых нужд — кормовые виды. Например, районированные и гибридные сорта, так как они более устойчивы к заболеваниям и лучше адаптированы к местным условиям.

Перед посевом лучше замачивать семена на влажной салфетке до их набухания, а затем высаживать их на заранее подготовленный увлажнённый грунт. Между рядами оставляют дистанцию в 5 см, а между растениями — 3 см. Это помогает молодым сеянцам расти без конкуренции за ресурсы.

Подготовка к высаживанию в открытый грунт

Когда на каждом ростке появляется по 4 листа, рассада готова к пересадке в открытый грунт. Перед высаживанием следует закалить растения обильным поливом и проветрить теплицу. При выборе места для высадки свёклы обращают внимание на то, чтобы почва была хорошо подготовленной и получала достаточно солнечного света.

Высаживают свеклу только после того, как почва прогреется до 10 градусов на глубине 10-12 см. Хотя свёкла — культура, устойчивая к холоду, её активный рост начинается при температуре воздуха около 16 градусов.

Уход за свеклой

Основные правила ухода за свёклой просты и включают:

Регулярную прополку сорняков.

Рыхление почвы для лучшего доступа воздуха к корням.

Мульчирование, чтобы сохранить влагу.

Регулярный полив.

После высадки поливают рассаду раствором гумата для укрепления её корней. Как только свёкла окрепнет, нужно провести прореживание, оставляя только самые сильные растения. Для улучшения урожая используют органические удобрения, такие как раствор птичьего помета.

Защита от солнца и полив

Если лето выдалось слишком жарким и листья начали увядать, без признаков болезней, я затеняю растения с помощью нетканого материала. Важно помнить, что свёкла хорошо переносит засуху, но для повышения качества урожая следует не допускать пересыхания почвы.

Для повышения сахаристости свёклы можно добавить в поливную воду столовую ложку соли. Примерно за три недели до сбора урожая полив рекомендуется прекратить, чтобы корнеплоды лучше сохранили свою форму и вкус.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

