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Забудьте о проблемах с луком: 10 золотых правил для богатого урожая

2:45
Садоводство

Чтобы выращивать крупный и крепкий лук, важно следовать проверенным методам ухода. Несмотря на то, что лук — неприхотливая культура, для получения идеального урожая требуются определённые знания. Мария Ильинична, опытный садовод, на сайте "Всаду.ру" делится своими 10 золотыми правилами, которые помогут добиться максимального результата при выращивании лука.

Забудьте о проблемах с луком: 10 золотых правил для богатого урожая
Фото: commons.wikimedia.org by MariuszCommons, CC BY-SA 4.0

10 правил для выращивания идеального лука

  • Подготовка почвы: если у вас глинистая земля, добавьте в неё торф и песок, чтобы улучшить структуру.
  • Замачивание севка: перед посадкой замочите луковицы в слабом растворе марганцовки для дезинфекции.
  • Обрезка верхушек: обрежьте верхушку севка — это ускорит процесс прорастания.
  • Профилактика луковой мухи: добавьте в грунт немного соли, чтобы предотвратить появление этого вредителя.
  • Соседство с морковью: высадите рядом морковь — она отпугивает луковую муху, а лук, в свою очередь, защищает морковь.
  • Фосфорные удобрения: используйте их для подкормки, чтобы стимулировать рост луковиц.
  • Посадка при тёплой погоде: сажайте лук только тогда, когда температура не опускается ниже 18°C.
  • Расстояние между растениями: размещайте луковицы на расстоянии друг от друга, чтобы они имели достаточно места для роста.
  • Выбор севка: для посадки используйте севок среднего размера.
  • Своевременная уборка урожая: контролируйте сроки сбора, чтобы не допустить перезревания и загнивания луковиц.

Уход за луком: советы и секреты

Основной уход за луком заключается в своевременной прополке, особенно на ранних стадиях роста, так как сорняки могут заглушить молодые побеги. Поливайте лук регулярно до конца июня, затем снижайте частоту полива, чтобы избежать загнивания. Когда растения подрастают, прореживайте грядки, удаляя слабые и мелкие всходы.

Уборка и хранение лука

Когда лук созревает, важно не затягивать с уборкой, чтобы избежать активного роста корней. Зрелый лук легко выходит из почвы, и это главный сигнал к его сбору. После сбора, если позволяет погода, оставьте лук на солнце на 2-3 дня для подсушки, а затем перенесите его на чердак для окончательной просушки.

Готовность к хранению определяется по состоянию шейки луковицы — если она сухая, лук можно закладывать на хранение в сухое и прохладное место.

Следуя этим простым, но эффективным советам, вы сможете выращивать крупный здоровый лук и сохранить свой урожай на долгое время.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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