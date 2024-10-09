Не губите свои баклажаны: узнайте 7 ошибок, которые убивают ваши растения

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если рассада баклажанов начала вянуть, желтеть или перестала расти, то это может быть признаком различных проблем. Садовод Виталия Ивановна делится опытом, как определить причину и реанимировать молодые саженцы, чтобы вырастить крепкие и здоровые кусты баклажанов.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Остановка роста рассады

Когда вы пересаживаете рассаду из общего контейнера в отдельные горшочки, есть вероятность повредить корни. В таких случаях Виталия Ивановна рекомендует полить растения "Корневином" для стимуляции роста корней.

Она советует сразу сеять семена в отдельные стаканчики или горшочки, чтобы избежать лишних пересадок. Если пересадка необходима, лучше делать это очень аккуратно, сохраняя земляной ком вокруг корней.

Желтеющие и опадающие листья

Одной из причин пожелтения листьев баклажанов может быть недостаток питательных веществ. Растение продолжает развиваться, но оттягивает ресурсы от нижних листочков, которые начинают желтеть и опадать. Особенно часто это происходит при использовании торфяного грунта или таблеток. В такой ситуации важно внести полноценную минеральную подкормку, чтобы оставшиеся листья развивались нормально.

Причины увядания растений

Самая распространённая причина увядания рассады — это перелив. Избыточная влага приводит к закисанию почвы, которая начинает пахнуть затхло. Если это произошло, необходимо пересадить растения в более сухую землю и контролировать полив.

Кроме того, увядание может быть вызвано резкой разницей температур между корнями и листвой, особенно если в помещении есть сквозняки. Оптимальная температура для рассады — около 18 градусов.

Пятна на листьях баклажанов

Если на листьях баклажанов появились пятна, первым делом осмотрите их на наличие вредителей. Если насекомых нет, причиной могут быть ожоги от солнца или недостаток калия. В случае нехватки калия используйте соответствующие удобрения, а если удобрение было внесено недавно, возможно, дело в его переизбытке. В такой ситуации поможет полив слабым раствором марганцовки.

Повреждения и дырочки на листьях

Дырочки и повреждения на листьях баклажанов — это верный признак присутствия вредителей. Виталия Ивановна рекомендует осмотреть листочки и обработать растения раствором хозяйственного мыла, а затем использовать инсектициды, такие как Фитоферм или Актара.

Белокрылка и другие мошки на баклажанах — частая проблема. Для борьбы с ними можно присыпать почву в горшках молотым горьким перцем, который эффективно отпугивает насекомых.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

