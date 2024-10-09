Не дайте вредителям шанса: самые мощные методы защиты сада весной

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ранней весной просыпаются вредители, которые зимовали в вашем саду. На коре и ветвях деревьев можно заметить первые следы грибковых инфекций и других заболеваний. Это сигнал, что пришло время заняться профилактикой — удалить повреждённые части растений, обработать их, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезней.

Фото: commons.wikimedia.org by Вальдимар, CC BY-SA 3.0

Когда нужно начинать обработку от вредителей и болезней весной

Весенние защитные мероприятия для садовых растений необходимо проводить до того, как распустятся почки. Химическую обработку рекомендуется начинать, когда температура достигает +5°C, что создаёт оптимальные условия для эффективности средств.

Агротехнические методы в борьбе с болезнями и вредителями

Одним из первых шагов в защите сада от вредителей и болезней является использование агротехнических методов, таких как санитарная обрезка. Это позволяет избавиться от повреждённых участков и предотвратить распространение инфекций.

Если деревья повреждены бактериальным раком, удалите поражённую кору, обработайте раны раствором медного купороса и затем нанесите садовый вар.

При температуре +10°C начните борьбу с жуками яблонного цветоеда, стряхивая их с деревьев на подстилку и уничтожая.

В борьбе с боярышницей и шелкопрядом обрезайте ветви с их гнёздами и сжигайте, чтобы не допустить дальнейшего размножения вредителей.

Биологические методы борьбы

Привлечение птиц в ваш сад может стать отличным биологическим методом борьбы с вредителями. Скворцы, ласточки и воробьи способны существенно сократить популяцию насекомых-вредителей, таких как майские жуки, гусеницы и комары. Чтобы создать благоприятные условия для пернатых помощников, установите в саду несколько скворечников.

Профилактическая обработка сада весной

Весной, когда температура воздуха поднимается выше +5°C, проведите так называемое "голубое опрыскивание" сада бордоской жидкостью. Это поможет предотвратить развитие грибковых инфекций и других болезней. После цветения рекомендуется использовать более слабый раствор бордоской жидкости для защиты кустарников и деревьев.

Химическая защита от вредителей

Наряду с агротехническими методами, для запущенных садов могут потребоваться химические препараты, такие как фунгициды и инсектициды. Они помогут эффективно бороться с болезнями и вредителями, предотвращая их распространение по всему саду.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.

