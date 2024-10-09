Не дайте вредителям шанса: самые мощные методы защиты сада весной

Ранней весной просыпаются вредители, которые зимовали в вашем саду. На коре и ветвях деревьев можно заметить первые следы грибковых инфекций и других заболеваний. Это сигнал, что пришло время заняться профилактикой — удалить повреждённые части растений, обработать их, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезней.
Весенние защитные мероприятия для садовых растений необходимо проводить до того, как распустятся почки. Химическую обработку рекомендуется начинать, когда температура достигает +5°C, что создаёт оптимальные условия для эффективности средств.
Одним из первых шагов в защите сада от вредителей и болезней является использование агротехнических методов, таких как санитарная обрезка. Это позволяет избавиться от повреждённых участков и предотвратить распространение инфекций.
Привлечение птиц в ваш сад может стать отличным биологическим методом борьбы с вредителями. Скворцы, ласточки и воробьи способны существенно сократить популяцию насекомых-вредителей, таких как майские жуки, гусеницы и комары. Чтобы создать благоприятные условия для пернатых помощников, установите в саду несколько скворечников.
Весной, когда температура воздуха поднимается выше +5°C, проведите так называемое "голубое опрыскивание" сада бордоской жидкостью. Это поможет предотвратить развитие грибковых инфекций и других болезней. После цветения рекомендуется использовать более слабый раствор бордоской жидкости для защиты кустарников и деревьев.
Наряду с агротехническими методами, для запущенных садов могут потребоваться химические препараты, такие как фунгициды и инсектициды. Они помогут эффективно бороться с болезнями и вредителями, предотвращая их распространение по всему саду.
Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.
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