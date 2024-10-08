Экономим деньги на клумбу: как бесплатно размножить розы и лилии

Многие предпочитают высаживать цветы на даче, покупая их в магазинах, но высокая стоимость растений, особенно из Европы, заставляет задуматься о других способах. Оказывается, получить посадочный материал можно бесплатно, если знать, как правильно выбрать черенок, укоренить и размножить его. О том, как это сделать, рассказывает садовод Елена Звягинцева.
Для черенкования роз лучше всего использовать немного одревесневшие побеги. Тонкие черенки приживаются лучше, чем толстые стебли, которые часто не образуют корней. На побеге должно быть 3-4 почки. Важно сделать правильные надрезы: верхний — горизонтально, на 1 см выше почки, а нижний — по косой под самой почкой.
Чтобы улучшить приживаемость, черенок обрабатывают корневином и высаживают под углом 45 градусов на затенённом участке. Для создания тепличных условий используют разрезанную пластиковую бутылку. Если не получается регулярно увлажнять почву, можно поместить черенок в картофель, который будет поддерживать влажность.
Разные виды лилий размножаются по-своему. Для тигровых лилий подходят воздушные луковицы, которые образуются в пазухах листьев. Луковицы лучше сразу высаживать в почву и удобрить торфом. В первый сезон растениям не стоит давать цвести, чтобы они могли окрепнуть.
Лилии также можно размножать листьями. Для этого лист высаживают в горшок с дренажем и песчаным слоем. Через некоторое время у основания листа образуются луковички.
Черенки георгин можно попросить у соседей по даче. Высадив пасынок в увлажненный грунт, уже через две недели он пускает корни. К осени у георгин появляются клубни, которые можно выкопать и сохранить до весны.
Эти цветы легко размножаются черенками. Достаточно поставить отломленный побег в воду, и он вскоре пустит корни. Затем его можно пересадить в сад или горшок. Весной черенки можно снова укоренить и размножить.
Найти посадочный материал бесплатно не так уж и сложно, нужно лишь проявить немного изобретательности и знать правильные методы укоренения и ухода.
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