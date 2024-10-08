Экономим деньги на клумбу: как бесплатно размножить розы и лилии

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие предпочитают высаживать цветы на даче, покупая их в магазинах, но высокая стоимость растений, особенно из Европы, заставляет задуматься о других способах. Оказывается, получить посадочный материал можно бесплатно, если знать, как правильно выбрать черенок, укоренить и размножить его. О том, как это сделать, рассказывает садовод Елена Звягинцева.

Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, CC BY-SA 4.0

Розы

Для черенкования роз лучше всего использовать немного одревесневшие побеги. Тонкие черенки приживаются лучше, чем толстые стебли, которые часто не образуют корней. На побеге должно быть 3-4 почки. Важно сделать правильные надрезы: верхний — горизонтально, на 1 см выше почки, а нижний — по косой под самой почкой.

Чтобы улучшить приживаемость, черенок обрабатывают корневином и высаживают под углом 45 градусов на затенённом участке. Для создания тепличных условий используют разрезанную пластиковую бутылку. Если не получается регулярно увлажнять почву, можно поместить черенок в картофель, который будет поддерживать влажность.

Лилии

Разные виды лилий размножаются по-своему. Для тигровых лилий подходят воздушные луковицы, которые образуются в пазухах листьев. Луковицы лучше сразу высаживать в почву и удобрить торфом. В первый сезон растениям не стоит давать цвести, чтобы они могли окрепнуть.

Лилии также можно размножать листьями. Для этого лист высаживают в горшок с дренажем и песчаным слоем. Через некоторое время у основания листа образуются луковички.

Георгины

Черенки георгин можно попросить у соседей по даче. Высадив пасынок в увлажненный грунт, уже через две недели он пускает корни. К осени у георгин появляются клубни, которые можно выкопать и сохранить до весны.

Бегонии и колеусы

Эти цветы легко размножаются черенками. Достаточно поставить отломленный побег в воду, и он вскоре пустит корни. Затем его можно пересадить в сад или горшок. Весной черенки можно снова укоренить и размножить.

Найти посадочный материал бесплатно не так уж и сложно, нужно лишь проявить немного изобретательности и знать правильные методы укоренения и ухода.

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения. Чаще всего это травянистые цветковые растения, но могут присутствовать также кустарники и небольшие деревья.

