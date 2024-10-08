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Секреты садоводов: как вырастить гигантские и сладкие дыни

2:11
Садоводство

Все мы любим сладкие и ароматные дыни, а особенно ценятся те, которые выращены на своем дачном участке. Однако, не всегда удается добиться хорошего урожая — иногда дыни перестают расти или вообще не развиваются. Что же делать в таких случаях? Секретами успешного выращивания делится садовод Ксения Разумовская.

Секреты садоводов: как вырастить гигантские и сладкие дыни
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

Подготовка рассады — залог успеха

Ксения рекомендует выращивать дыни через рассаду, что продлевает период вегетации и защищает молодые растения от заморозков. Начинать приготовление рассады лучше с середины апреля. Семена следует сеять в горшки с питательным грунтом, который включает перегной, торф и дерновую землю в соотношении 2:1:1.

Для улучшения состава добавляют древесную золу и суперфосфат. До появления ростков рассаду держат под пленкой в теплом помещении с температурой около 23 °C, а затем перемещают на открытое солнце.

Правильная подкормка дыни

Одной из причин, почему дыни могут перестать расти, является недостаток питательных веществ. Даже регулярный полив не компенсирует нехватку питания, поэтому важно подкармливать растения на всех этапах роста.

Первое удобрение вносится при появлении первого листа, второе — через две недели. Особое внимание нужно уделить тому, чтобы при высадке рассады в грунт не заглублять корневую шейку, так как она подвержена грибковым заболеваниям.

Формировка — важный этап ухода

Для увеличения урожая и улучшения вкусовых качеств плодов необходима правильная формировка растений. Это процесс прищипывания верхушек побегов, который позволяет контролировать рост и направлять силы растения на развитие плодов. Благодаря формировке дыни становятся более крупными, сладкими и созревают быстрее.

Следуя этим простым советам и применяя агротехнические приемы, вы сможете вырастить крупные и сладкие дыни без особых усилий.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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