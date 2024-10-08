Ваши свекла и морковь не сладкие: узнайте, как это исправить

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание свеклы и моркови — дело привычное для большинства дачников. Но не каждый может похвастаться тем, что его корнеплоды всегда выходят сладкими и сочными. Что же влияет на их сахаристость и как этого добиться? Расскажу все секреты, которыми поделилась садовод Александра Миньян.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Ошибки, которых стоит избегать

По словам Александры, одной из главных ошибок является использование навоза для удобрения свеклы и моркови. Навоз насыщает почву азотом, что приводит к тому, что корнеплоды приобретают горький привкус и деформируются. Лучше всего удобрять почву органикой после культур, которые росли на этом месте ранее.

Оптимальные условия для посадки

Свеклу и морковь нужно высаживать на солнечном, не затенённом участке. Повторную посадку на том же месте можно проводить не ранее, чем через четыре года. Лучшими предшественниками будут горох, огурцы, лук, капуста и ранний картофель. Это позволит подготовить почву и внести необходимые удобрения.

Известкование почвы

Для свеклы и моркови важен нейтральный уровень кислотности почвы. Даже слабокислый грунт может снизить их сахаристость. Известь следует вносить осенью по 0,5 кг на квадратный метр, а процедуру повторять каждые шесть лет при необходимости.

Правильное удобрение

В июле-августе, когда корнеплоды активно растут, рекомендуется использовать раствор нитроаммофоски. В августе следует добавлять подкормки с бором и марганцем, чтобы повысить их содержание в овощах. Альтернативой химическим удобрениям может стать древесная зола, которая богата полезными микроэлементами.

Полив соляным раствором

Для улучшения вкусовых качеств свеклы Александра рекомендует полив солевым раствором (1 столовая ложка соли на 10 литров воды). Это помогает придать свекле неповторимую сладость. Для моркови в конце августа отлично подойдёт подкормка с борной кислотой.

Борьба с вредителями

Горький привкус моркови часто является следствием атаки морковной мухи. Чтобы избавиться от этого вредителя и неприятного привкуса, нужно использовать табачную смесь, которую вносят в междурядья во время прореживания грядок.

Простые советы и немного заботы позволят вам вырастить сладкую и сочную свеклу и морковь!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

