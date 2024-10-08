Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Матери ребёнка-инвалида выплатят компенсацию за неработающий кондиционер в поезде
Как овощные диеты могут привести к нейродегенеративным заболеваниям
Мифы и реальность: нужно ли купать кошек и как это сделать правильно
Почва будущего: ученые ДГТУ разработали машину для сохранения влаги
Volkswagen 1.9 TDI PD: двигатель, который не боится миллиона километров
Полезные ягоды осени, благодаря которым вы забудете о простуде
Красивое «озеро с дымкой» в долине Кашмира имеет зловещий источник
Ритм успеха: как музыка влияет на эффективность тренировок
Поргина рассказала, как она живёт после смерти Караченцова: безумно грущу по Коле

Ваши свекла и морковь не сладкие: узнайте, как это исправить

2:37
Садоводство

Выращивание свеклы и моркови — дело привычное для большинства дачников. Но не каждый может похвастаться тем, что его корнеплоды всегда выходят сладкими и сочными. Что же влияет на их сахаристость и как этого добиться? Расскажу все секреты, которыми поделилась садовод Александра Миньян.

Ваши свекла и морковь не сладкие: узнайте, как это исправить
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Ошибки, которых стоит избегать

По словам Александры, одной из главных ошибок является использование навоза для удобрения свеклы и моркови. Навоз насыщает почву азотом, что приводит к тому, что корнеплоды приобретают горький привкус и деформируются. Лучше всего удобрять почву органикой после культур, которые росли на этом месте ранее.

Оптимальные условия для посадки

Свеклу и морковь нужно высаживать на солнечном, не затенённом участке. Повторную посадку на том же месте можно проводить не ранее, чем через четыре года. Лучшими предшественниками будут горох, огурцы, лук, капуста и ранний картофель. Это позволит подготовить почву и внести необходимые удобрения.

Известкование почвы

Для свеклы и моркови важен нейтральный уровень кислотности почвы. Даже слабокислый грунт может снизить их сахаристость. Известь следует вносить осенью по 0,5 кг на квадратный метр, а процедуру повторять каждые шесть лет при необходимости.

Правильное удобрение

В июле-августе, когда корнеплоды активно растут, рекомендуется использовать раствор нитроаммофоски. В августе следует добавлять подкормки с бором и марганцем, чтобы повысить их содержание в овощах. Альтернативой химическим удобрениям может стать древесная зола, которая богата полезными микроэлементами.

Полив соляным раствором

Для улучшения вкусовых качеств свеклы Александра рекомендует полив солевым раствором (1 столовая ложка соли на 10 литров воды). Это помогает придать свекле неповторимую сладость. Для моркови в конце августа отлично подойдёт подкормка с борной кислотой.

Борьба с вредителями

Горький привкус моркови часто является следствием атаки морковной мухи. Чтобы избавиться от этого вредителя и неприятного привкуса, нужно использовать табачную смесь, которую вносят в междурядья во время прореживания грядок.

Простые советы и немного заботы позволят вам вырастить сладкую и сочную свеклу и морковь!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники
Экономика и бизнес
Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники Аудио 
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Еда и рецепты
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов Аудио 
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения
Военные новости
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова Сводка с фронта: гарнизону ВСУ в Торецке уже уготовлена участь Угледара, Зеленский пообещал Западу много мяса Дмитрий Плотников Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Полезно ли спать с домашними животными
Полезно ли спать с домашними животными
Последние материалы
Поргина рассказала, как она живёт после смерти Караченцова: безумно грущу по Коле
Высокий урожай томатов: как правильно разместить растения
Собака спасла туристов от медведя на острове Итуруп
Экстренная помощь для огурцов: как справиться с болезнями и вредителями
Китай начал отвечать на повышение пошлин ЕС
Как выбрать обувь, чтобы добавить себе роста: советы стилиста
Проверка мяса: на что обращать внимание при покупке
Юрист оценил шансы Муцениеце выиграть суд у Прилучного об опеке над детьми
Сколько на самом деле спят кошки? Вы будете удивлены
Открыт путь к новым препаратам: учёные СПбПУ выявили белок, способствующий устойчивости бактерий к антибиотикам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.