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Картофель под угрозой: все, что вам нужно знать о борьбе с фитофторой

2:28
Садоводство

Фитофтороз картофеля — это серьёзное грибковое заболевание, которое сложно поддаётся лечению из-за его устойчивости к фунгицидам. Фермеры основное внимание уделяют профилактическим мерам, таким как предпосадочная обработка, выбор устойчивых к грибку сортов и использование медьсодержащих препаратов.

Картофель под угрозой: все, что вам нужно знать о борьбе с фитофторой
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Симптомы фитофтороза

Первые признаки заболевания проявляются на листьях картофеля, которые покрываются тёмными пятнами и засыхают. На нижней стороне листьев можно заметить белый налет — это место активного размножения грибка. Если болезнь не остановить на этом этапе, она распространяется на стебли и клубни, приводя к их гниению и разложению. Пораженные плоды становятся непригодными для употребления.

Причины возникновения

Фитофтора поражает картофель независимо от условий выращивания, но её распространение усиливается при несоблюдении агротехнических приёмов, плотных посадках, неправильном поливе и резких перепадах температуры. Патогены также могут размножаться из-за избытка щелочных веществ в почве.

Как защитить картофель от фитофтороза

Для борьбы с заболеванием используются химические и биологические фунгициды. Несмотря на предвзятое отношение к химикатам, они часто оказываются наиболее эффективными в борьбе с фитофторой. Применяются контактные и системные препараты, такие как "Браво", "Ридомил Голд" и "Акробат МЦ". Применение этих средств должно быть системным и своевременным, чтобы обеспечить защиту урожая на всех этапах его роста.

Профилактика и народные средства

Для предотвращения фитофтороза важно соблюдать агротехнические правила, такие как регулярная обработка посадочного материала, чередование культур и контроль уровня кислотности почвы. Народные средства, такие как настои чеснока и льняного масла, могут использоваться в качестве дополнения к основному лечению, но их эффективность ограничена.

Устойчивые сорта картофеля

Если профилактические меры и фунгициды не дают результата, рекомендуется выращивать устойчивые к фитофторе сорта картофеля, такие как "Весна", "Белая Невская" и "Удача". Эти сорта обладают высокой урожайностью и резистентностью к патогену, что делает их отличным выбором для садоводов.

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν - "растение" + др.-греч. φθαρτικός - "разрушающий, уничтожающий, гибельный") — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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